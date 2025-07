Milei y Cornejo, inquietos como el dólar, cruzan los dedos para llegar a octubre

Los países vecinos tienen una estima elevada por sus respectivas monedas frente al dólar y hay lugares como Paraguay, Uruguay, Chile o Brasil donde es difícil que te los acepten en comercios y hoteles porque sólo reciben “moneda local”.

Dicen que, en relación con la cantidad de habitantes, la Argentina es el segundo país del mundo donde más se consume y se usa el dólar para hacer operaciones de todo tipo. El primero es el único país que imprime dólares: Estados Unidos, obvio.

dólar en Mendoza 6.jpeg El dólar sigue siendo un personaje central en el escenario político argentino. Nicolás Rios/Diario UNO.

El dólar es una variable económica en sí mismo y un producto commodity más -como el petróleo o el oro- que puede hacer temblar a todo el poder y tambalear a un gobierno hasta tumbarlo. Raúl Alfonsín fue víctima de una seguidilla de corridas bancarias que, sumadas a otros descalabros, lo hicieron sucumbir antes de terminar su mandato.

Apurarse por las dudas

Hay provincias que podrían empezar a tener problemas para pagar los sueldos. Los gobernadores se endeudan en letras, bonos y dólares para hacerle frente a los costos más básicos de la caja chica y un porcentaje alto de la dirigencia política no se anima a poner las manos en el fuego por la estabilidad económica reinante.

Fuentes oficiales del gobierno provincial lo dicen sin demasiadas vueltas: adelantar las elecciones provinciales y juntarlas con las nacionales no soslaya que entre octubre y abril hay una eternidad de tiempo y nadie se arriesga a decir cómo se llegará a ese mes de 2026.

Estirado como elástico viejo

Por el lado del peronismo hubo finalmente pipa de la paz. La junta electoral del partido pospuso muchísimas veces los plazos para esperar el acuerdo que llegó el sábado.

Parecía que la cuerda no cedería hasta el mismísimo día del cierre de frentes, pero se adelantó. Hasta el 17 de agosto se pueden presentar candidaturas aunque ya se sabe que Emir Félix encabezará y la camporista Marisa Uceda irá segunda en la lista de diputados nacionales.

anabel fernandez sagasti emir felix Al final, Anabel Fernández Sagasti y Emir Félix se juntaron para las elecciones. Dedicaron varios días a ponerse de acuerdo.

Anabel Fernández Sagasti comprendió que el camino no era romper y terminar favoreciendo a Cornejo, quien sería el principal beneficiado de la ruptura del peronismo que ella propició por meses.

Alas de libertad

Seguirán las vacaciones del director mendocino de Aerolíneas Argentinas, Omar De Marchi. No sería tenido en cuenta en el acuerdo de repartija de cargos provinciales en el que, según transcendió de la usina del radicalismo mendocino -ahora con peluca- el porcentaje de lugares que tenían en Cambia Mendoza para el PRO será ahora para La Libertad Avanza.

Se estima que ese número estará cercano al 30% y también los dejarán mojar en los concejos deliberantes en los que el radicalismo empelucado le prometió al armado del presidente al menos un concejal por departamento en las listas lilas y rojas.

Las cosas no se podrían haber dado peor para el ex intendente lujanino: Cornejo le cortó el rostro desde que decidió enfrentarlo en 2023 y Hebe nunca le perdonó las zancadillas que le hizo en la interna del PRO, y ustedes saben que la venganza es un plato que se come frío.

Toma y daca

A nivel nacional, la nómina sólo llevará el nombre de La Libertad Avanza como quería Karina Milei. La hermana del presidente se viene posicionando como una gran armadora y se convierte de a poco en una rosquera muy similar a la que allá lejos y hace tiempo podría haberse confundido con una integrante de la casta.

El acuerdo sueña con “barrer” en las elecciones, calculan que la buena imagen del presidente –Mendoza es una de las provincias en las que el mandatario sigue muy arriba— sumada a la supremacía del cornejismo y su peso en la UCR, podría darles un número jamás visto en la provincia y muy común en provincias como Formosa: un 70%.

Permítanme dudar de ese optimismo oficialista.