La muerte de un veterinario reveló la falta de conectividad en Alvear y generó un reclamo desesperado

Como no regresaba, su familia quiso contactarse con él pero le fue imposible y radicó la denuncia en la Comisaría 14 de Alvear. Más tarde encontraron su cuerpo en un camino ganadero. En principio el hombre de 65 años habría sufrido una descompensación y no pudo avisar, ni llamar a una ambulancia, porque en la zona no hay cobertura de señal de celular.

La falta de conectividad de esa zona fue lo que saltó este fin de semana cuando se realizó el Día de Campo, que es la previa de la Fiesta de la Ganadería. Por el evento acudieron al departamento sureño el ministro de Infraestructura Mario Isgro, el subsecretario de Ganadería, Sergio Moralejo y el de Industria y Comercio, Alejandro Zlotolow.

Jorge Noguerol 2.jpg Jorge Noguerol, el presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, reclamó por la antena en La Mora que esperan desde hace 15 años.

Y fue precisamente a esos representantes del Gobierno a quienes les plantearon los alvearenses la urgencia de que pueda tener conectividad una antena cuya torre se construyó hace 15 años, allá por el 2008, en la zona de La Mora.

"Es una picardía lo que pasa ahí. La torre se inauguró en el 2008, luego de que la familia Caltabiano donara el terreno para poder montarla ahí. Y desde entonces que venimos pidiendo que alguna empresa instale la antena y brinde conectividad. Hicimos el planteo en la comuna, lo llevamos al Enacom y lo hemos hecho también al Gobierno provincial, pero seguimos sin tener conectividad. Hay que entender que no estamos pidiendo esto para ver Netflix, pedimos este servicio básico que en algunos casos es de vida o muerte", resaltó Ramiro Labay, titular de la Específica de Ganadería.

El alvearense acotó que además en esa zona de la Ruta Nacional 188 se producen muchos accidentes viales, y ocurre que se detectan horas más tarde porque no hay cobertura ni para pedir asistencia médica o un auxilio mecánico.

Un reclamo de 15 años y un destello de una antena que no funciona

Luego de los insistentes pedidos a distintos gobiernos y organismos, en esa zona de La Mora instaló una antena la empresa Telecom, y eso se reflejó en la página oficial de la comuna alvearense.

Fue en octubre del 2018 cuando se anunció que se estaba montando en La Mora una antena de telefonía "que permitirá la comunicación en un amplio rango de la zona rural", decía la gacetilla y aseguraba: "Esta obra no solo permite que los habitantes de la zona estén comunicados, sino que también ayudará a actuar rápidamente en caso de un accidente, lo que se traduce en la posibilidad de salvar vidas".

También precisaba que en realidad serían 3 las antenas que brindarían mayor conectividad a esa zona y detallaba que se conectarían de forma conjunta en La Mora, La Maroma y Fortuna, de San Luis. “Esto significa que vamos a tener conectividad desde General Alvear, lo que sería Bowen, La Mora, La Maroma, Unión, Fortuna, hasta llegar a Realicó. Lo más complicado ahora es el tramo de Mendoza pero con este tipo de antena antes de fin de año vamos a poder tener una cobertura de Personal-Telecom” aseguraba Adolfo Balverde, en ese momento director de Defensa Civil.

Es más, en aquella comunicación oficial se adelantaba que el antenista encargado, aseguraba que estaban trabajando en la segunda etapa y que más tarde llegaría el momento del cableado y la colocación de parabólicas, para luego medir el alcance y la potencia reales.

La empresa que trabajó en esa antena fue Atis Group (Argenttina Telecom Infraestructure Solution) y se presumía que podría ser utilizada por cualquier empresa de telefonía.

Sin embargo desde la comuna ratificaron que si bien la antena se montó no están los equipos para prestar el servicio de conectividad.

Walter Marcolini.jpg El intendente de General Alvear, Walther Marcolini, aseguró que desde el 2016 mantiene reuniones con empresas prestadoras de servicios de telefonía celular y que sistemáticamente aducen no tener recursos para dotar de ese servicio a la antena de La Mora, en esa comuna.

"Desde el 2016 venimos haciendo el reclamo y nos hemos reunido con las empresas, especialmente con Telefónica de Argentina para que habiliten las antenas en la Ruta Nacional 188, entre Canalejas y Bowen y en la Ruta Nacional 143 entre Carmensa y Cochicó, pero sistemáticamente la respuesta es que no cuentan con recursos, también se ha hecho el reclamo a Enacom, que creemos que debe actuar. Ese reclamo es de todos los años", respondió el intendente de General Alvear, Walther Marcolini.

Diario UNO tomó contacto con el titular del Enacom, Guillermo Elizalde y el funcionario adujo que como ese es un órgano de contralor, sólo puede regular un servicio y no tiene competencia hasta que una empresa comienza a darlo. "El Enacom no puede obligar a ninguna empresa a prestar un servicio si no tiene la infraestuctura para hacerlo", concluyó.