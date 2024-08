La Justicia investiga otra denuncia contra Fecovita por el balance del 2023 y la entidad se defendió

denuncia de Iberte contra Fecovita por balance 2023 falso.pdf

"Este balance es el más falso de todos porque en este del 2023 tuvieron que reconocer un contrato importantísimo que habían escondido en el balance 2022 y por lo que los imputaron. Ese contrato es clave porque es el que pone fin a la relación entre las empresas y determina los saldos que debía cada una. Ahí Fecovita reconocía que le debía a Iberte una cantidad enorme de vino y mosto que representaba U$S23 millones, pero lo registran con una trampa diciendo que cumplieron parte de ese contrato con la entrega de 15 cheques por $1.800 millones que en verdad eran para pagar un contrato anterior", explicó el abogado Carlos Aguinaga, representante de la firma Iberte.

Según el abogado, los cheques con los que Fecovita aduce haber pagado parte de la deuda que mantenía con Iberte, en verdad fueron emitidos para un contrato anterior del 26 de junio del 2022, casi cuatro meses antes del acuerdo final que se firmó el 13 de octubre de ese año.

De hecho, ante el requerimiento de la Justicia, el mismo ex presidente de Fecovita, Eduardo Sancho, respondió una carta documento asegurando que él presidía la Federación de Cooperativas hasta junio del 2022 y que fue él mismo quien firmó parte de esos cheques para cubrir un contrato de ese año, echando por tierra el argumento al que apeló más tarde esa federación.

Fecovita3.jpg La Federación de Cooperativas Vitivinícolas se asoció con la firma española Iberte para conformar EVISA, que se disolvió luego de que se firmase el acuerdo de octubre del 2022 en el que las partes detallan las deudas que arrastran.

Hay que recordar que un año antes de su salida, Fecovita e Iberte se asociaron para conformar Evisa y exportar vino y mosto a Europa. Esa sociedad se rompió formalmente luego de que ambas partes firmaron un acuerdo 13 de octubre del 2022, en donde reconocían sus deudas.

"Además los mismos imputados por balance falso ya habían declarado ante la fiscalía y habían reconocido que esos 15 cheques eran para pagar el contrato del 26 de junio del 2022. Es decir ni siquiera ellos han podido sostener la mentira porque ya habían declarado la verdad ante la Justicia. Esto demuestra que han falseado esos balances, y han escondido el total de la deuda", amplió Aguinaga.

Para el letrado, la deuda total que debe afrontar Fecovita con su ex socio Iberte ya asciende a "no menos de 60 millones de dólares".

Fecovita insiste en que su balance fue auditado

Consultado por la nueva denuncia que recayó sobre Fecovita, el abogado de esa federación, Osvaldo Coll, no sólo defendió el balance 2023, sino que aseguró que el mismo fue auditado y ratificado por otras entidades provinciales y nacionales, a las que ellos les brindaron los datos técnicos.

"Como ya habían objetado los balances 2021 y 2022, después del 30 de abril que fue cuando se reeligió a la misma dirigencia y se presentó este último balance, espontáneamente enviamos toda la documentación del mismo a la Justicia. Es más, lo acompañamos de una auditoría que hicieron por su lado la Dirección de Cooperativas que depende del Ministerio de Producción y también otra del INAES, que mandaron veedores cuando se presentó ese balance", puntualizó Coll.

El abogado resaltó que en un informe del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) fechado el 7 de mayo pasado, ese organismo marcó que no detectó ninguna irregularidad en el citado balance.

En el citado informe, el INAES no hace alusión directa al detalle del balance 2023, sino a los datos que se brindaron sobre el estado de situación patrimonial, el de resultados y el estado de evolución del patrimonio neto.

De allí se desprende que "el resultado del ejercicio asciende a 9.486.142 millones de pesos, restando los excedentes no repartibles de 2.240.628 millones de pesos, arroja un resultado operativo del ejercicio de 7.245.514 millones de pesos, y reteniendo las reservas y fondos obligatorios por Ley de 1.086.828 millones de pesos nos da un excedente a distribuir como retornos de 6.159.000 millones de pesos”.

En tanto que el informe de la Dirección de Cooperativas tampoco hace foco en el balance 2023, sino más bien en lo que se trató en esa asamblea anual.

La guerra en la Justicia

Desde que se disolvió la sociedad de Fecovita e Iberte, que habían conformado la firma Evisa, comenzaron los reclamos de deuda y la pelea se trasladó a la Justicia.

Iberte inició una causa penal por balances falsos, entendiendo que Fecovita no registró en los balances del 2021 y del 2022 la deuda que ellos le reclaman. En esa causa están imputados entre otros el ex presidente de Fecovita Eduardo Sancho, el actual presidente, Rubén Panella, y el secretario Marcelo Federici.

"Ellos tienen una deuda con Evisa, que es la sociedad que conformaron, y con el ex socio que es Iberte. A Evisa le deben 23 millones de dólares que ellos mismos reconocen y a Iberte le deben otros 26 millones de dólares. Lo que nosotros planteamos es que no queremos que a esa deuda la terminen pagando los 3.500 productores asociados a Fecovita que por la ley de cooperativas son codeudores", afirmó en su momento el abogado de Iberte, cuando previo a la elección de las nuevas autoridades abrieron el camino de la negociación.

ruben-panella-presidente-fecovitajpg.webp Rubén Panella fue reelecto presidente de Fecovita en la asamblea que se realizó el 30 de abril pasado, en donde además se aprobaron los cuestionados balances de esa federación.

Eso se terminó truncando cuando Fecovita reeligió a Panella como presidente.

En medio de la batalla judicial, Iberte también pidió la intervención judicial de Fecovita, algo que no prosperó, ya que la jueza de primera instancia, Eleonora Arenas, resolvió rechazar ese pedido. Tampoco lo hizo el pedido de detención de los directivos de Fecovita, algo que el mismo Ticheli rebatió.

Por su lado Fecovita acusó a la empresa Iberte de extorsionarla en la Justicia Penal y en los medios para cobrar la deuda que reclaman, pero esa causa se archivó.

Pero además de la causa por los presuntos balances falsos que se investiga en Delitos Económicos, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas también enfrenta otra causa por fraude.

Rubén Panella, presidente reelecto en abril pasado, es investigado en una causa por supuesto fraude que se desarchivó recientemente y que se sustancia en la Fiscalía de Delitos Económicos.

A fines de mayo el jefe de fiscales del área, Alejandro Iturbide, decidió desarchivar esa causa entendiendo que se debía volver a investigar las pruebas que figuran en esa causa, más otras que se fueron sumando en los últimos días.

La causa por defraudación es contra el presidente de Fecovita, Rubén Panella, el secretario Marcelo Federici, el ex contador Jorge Irañeta y Juan Rodríguez, que era contador y gerente general de esa federación y lleva el número 17.924/23.

El pasado miércoles 22 de mayo la Justicia notificó a las partes que Iturbide había dado la orden de continuar con la investigación de los hechos denunciados porque el caso no está cerrado.

En su escrito Iturbide consideró que en este caso no correspondía archivar la causa, y explicó que el archivo sí vale como solución "únicamente para casos cerrados donde efectivamente no existe ninguna nueva prueba pendiente de producción, donde no exista ninguna línea de investigación por profundizar".

Y ordena que "vuelvan las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción N° 7, a fin de que se proceda al desarchivo, se analicen las pruebas ofrecidas en orden a su producción (artículo 347 del Código Procesal Penal) todo conforme los fundamentos anteriores".