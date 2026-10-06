La Justicia declaró inconstitucional el decreto que frenó la Ley de Financiamiento Universitario

En la UNCuyo hubo paro docente la semana pasada. Foto: UNCuyo

Mecanismo fuera de la Constitución

El conflicto se había originado cuando, luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial y ratificara la ley con mayorías agravadas, el Ejecutivo emitió un decreto condicionado. En el escrito, la Casa Rosada pretendía congelar las partidas argumentando que la ejecución solo se realizaría una vez que se determinasen las "fuentes específicas de financiamiento" en el Presupuesto.

Sin embargo, en los argumentos centrales del fallo, Cormick remarcó que la maniobra del gobierno “no supera un test mínimo de razonabilidad”, dado que utilizó una norma anterior para inaplicar una ley ratificada por el Poder Legislativo.

"El decreto ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional, configurando una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional", sentenció el magistrado.

Asimismo, la resolución desestimó los planteos oficiales respecto al costo fiscal que implicaría la aplicación de la norma. Cormick recordó que el país funcionó con partidas prorrogadas del Presupuesto 2023 y citó informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los cuales precisaron que el impacto de la ley representaba apenas 0,23% del PBI nominal.

Con este fallo, la Justicia intimó al Poder Ejecutivo a girar los recursos necesarios para evitar la parálisis de las instituciones educativas y reajustar los haberes del sector, en un contexto atravesado por constantes reclamos y medidas de fuerza en las universidades públicas de todo el país.