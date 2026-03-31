El presidente Javier Milei cuestionó a economistas que sostienen que para crecer es necesario tolerar más inflación, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X este martes. El mandatario rechazó esa idea y apuntó contra teorías económicas que plantean una relación entre inflación y actividad.
La crítica de Javier Milei a economistas por crecimiento e inflación
El presidente Javier Milei afirmó que varios economistas no comprenden el impacto de sus decisiones en la vida diaria de la gente
“Me sorprende, para mal”
En su publicación de X, Milei fue contundente al expresar su postura: “Me sorprende, para mal, economistas que dicen que el Gobierno si quiere crecer debe aceptar mayor inflación”.
El mensaje generó repercusión inmediata, ya que el Presidente volvió a marcar diferencias con sectores de la economía que defienden esa relación como parte del análisis macroeconómico.
Críticas a teorías económicas tradicionales
Según Noticias Argentinas, el jefe de Estado también cuestionó enfoques históricos como la Curva de Phillips, que plantea un vínculo entre inflación y desempleo o nivel de actividad.
En ese sentido, sostuvo que esa teoría ya fue refutada hace décadas y mencionó a economistas como Milton Friedman y Robert Lucas, al remarcar que esos conceptos quedaron superados en la literatura económica.
La crítica se da en un contexto en el que distintos analistas discuten si es posible impulsar el crecimiento sin generar presiones inflacionarias.
Con este mensaje, Milei reafirma su postura: rechaza cualquier idea de “trade-off” entre inflación y crecimiento y sostiene que ambas variables no deben estar necesariamente vinculadas.