La crítica de Javier Milei a economistas por crecimiento e inflación

X de Javier Milei El mensaje en X de Javier Milei.

Críticas a teorías económicas tradicionales

Según Noticias Argentinas, el jefe de Estado también cuestionó enfoques históricos como la Curva de Phillips, que plantea un vínculo entre inflación y desempleo o nivel de actividad.

En ese sentido, sostuvo que esa teoría ya fue refutada hace décadas y mencionó a economistas como Milton Friedman y Robert Lucas, al remarcar que esos conceptos quedaron superados en la literatura económica.

La crítica se da en un contexto en el que distintos analistas discuten si es posible impulsar el crecimiento sin generar presiones inflacionarias.

Con este mensaje, Milei reafirma su postura: rechaza cualquier idea de “trade-off” entre inflación y crecimiento y sostiene que ambas variables no deben estar necesariamente vinculadas.