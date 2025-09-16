La CGT y las CTA convocaron a la marcha contra los vetos de Milei a la salud y las universidades

Mesa chica CGT La mesa chica de la CGT se reunió y decidió acompañar la marcha de este miércoles.

Los máximos referentes de la CGT se vieron las caras en la sede de UPCN para analizar el resultado de las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires y para terminar de organizar el Comité Central Confederal que se hará el jueves próximo.

Además del anfitrión, Andrés Rodríguez (UPCN), asistieron Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Armando Cavalieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA), Octavio Argüello (Camioneros), Sergio Romero (UDA), Cristian Jerónimo (Vidrio), Jorge Sola (Seguros), Maia Volcovinsky (Judiciales), Omar Plaini (canillitas), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Omar Maturano (La Fraternidad), entre otros.

Las dos CTA también confirmaron que se suman a la marcha

Las dos CTA reiteraron su rechazo a los vetos presidenciales y anunciaron que se sumarán el miércoles próximo a la Marcha Federal al Congreso junto a organizaciones universitarias y de la salud, se movilizarán al Congreso para reclamar que los legisladores rechacen el veto y ratifiquen la vigencia de ambas leyes.

Hugo “Cachorro” Godoy-ATE-FMI.jpg El dirigente de ATE y la CTA, Hugo Cachorro Godoy, convocó a la marcha.

Además, los sectores universitarios enrolados en el Frente Gremial harán un paro por 24 horas en las Casas de Altos Estudios de todo el país, anunció la CTA Autónoma en un comunicado.

“Una vez más, en conjunto con la CTA de los Trabajadores, estamos convocando para este miércoles al Congreso en rechazo a los vetos despóticos del presidente (Javier) Milei que agravian la ley de emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario”, expresó Hugo Cachorro Godoy en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la plazoleta frente al Congreso.

El dirigente expresó que “esos vetos ofenden la democracia y las condiciones de vida de nuestro pueblo, a nuestras niñeces, a nuestros jubilados, a nuestros docentes y a toda la comunidad que en la Argentina hace de la salud y de la educación pilares fundamentales de una sociedad más equitativa con justicia social”.