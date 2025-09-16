Inicio Política CGT
Marcha Federal

La CGT y las CTA convocaron a la marcha contra los vetos de Milei a la salud y las universidades

la CGT y la CTA anunciaron que acompañarán la movilización al Congreso para exigirle a Diputados el rechazo a los vetos de Javier Milei

La CGT endurece su postura y llamó a marchar contra Javier Milei.

Foto: CGT - Redes.

La CGT y las dos CTA anunciaron que participarán este miércoles a la Marcha Federal por la Salud y la Universidad Pública que llegará a las puertas del Congreso para reclamar el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos de las leyes de emergencia en Pediatría y financiamiento universitario. También habrá movilizaciones en varias ciudades, entre ellas Mendoza.

“Esta CGT estará en el Congreso acompañando a las organizaciones de la salud, a la comunidad universitaria, sindicatos, movimientos sociales, y fuerzas políticas en el reclamo colectivo a favor de la salud y la educación pública”, sostuvo la central en un comunicado.

La CGT, que reunió a la mesa chica, agregó que “ambas leyes vetadas son producto del consenso alcanzado entre amplios sectores de nuestra sociedad, por eso instamos a las diputadas y diputados a que insistan en la validez de las mismas”.

Mesa chica CGT
La mesa chica de la CGT se reunió y decidió acompañar la marcha de este miércoles.

Los máximos referentes de la CGT se vieron las caras en la sede de UPCN para analizar el resultado de las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires y para terminar de organizar el Comité Central Confederal que se hará el jueves próximo.

Además del anfitrión, Andrés Rodríguez (UPCN), asistieron Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Armando Cavalieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA), Octavio Argüello (Camioneros), Sergio Romero (UDA), Cristian Jerónimo (Vidrio), Jorge Sola (Seguros), Maia Volcovinsky (Judiciales), Omar Plaini (canillitas), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Omar Maturano (La Fraternidad), entre otros.

Las dos CTA también confirmaron que se suman a la marcha

Las dos CTA reiteraron su rechazo a los vetos presidenciales y anunciaron que se sumarán el miércoles próximo a la Marcha Federal al Congreso junto a organizaciones universitarias y de la salud, se movilizarán al Congreso para reclamar que los legisladores rechacen el veto y ratifiquen la vigencia de ambas leyes.

Hugo “Cachorro” Godoy-ATE-FMI.jpg
El dirigente de ATE y la CTA, Hugo Cachorro Godoy, convocó a la marcha.

Además, los sectores universitarios enrolados en el Frente Gremial harán un paro por 24 horas en las Casas de Altos Estudios de todo el país, anunció la CTA Autónoma en un comunicado.

“Una vez más, en conjunto con la CTA de los Trabajadores, estamos convocando para este miércoles al Congreso en rechazo a los vetos despóticos del presidente (Javier) Milei que agravian la ley de emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario”, expresó Hugo Cachorro Godoy en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la plazoleta frente al Congreso.

El dirigente expresó que “esos vetos ofenden la democracia y las condiciones de vida de nuestro pueblo, a nuestras niñeces, a nuestros jubilados, a nuestros docentes y a toda la comunidad que en la Argentina hace de la salud y de la educación pilares fundamentales de una sociedad más equitativa con justicia social”.

