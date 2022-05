La Auditoría de Ética aprobó a Facundo Arce, pero aún no puede asumir como concejal en Tupungato

Pese a que la Auditoría de Ética Pública de la Provincia desestimó la denuncias que recaían sobre el electo concejal tupungatino del Partido Federal Facundo Arce, y no le permitieron asumir el pasado jueves 28 de abril, éste aún no ha sido notificado de cuando podrá jurar y ocupar su banca. "Si me preguntan, hasta esta tarde aún no me han notificado formalmente sobre cuando puedo asumir", destacó el edil este martes.