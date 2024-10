Karina Milei le reclamó a la militancia no relajarse porque "ahora queda terminar con la casta"

"A todos los que quisieron que no hagamos el acto, quiero decirles que no nos van a frenar y que no les tenemos miedo", expresó Karina Milei.

La funcionaria estuvo acompañada por el vicepresidente del partido, Martín Menem, y el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, en un acto que se desarrolló en el Club COPARA de Villa Elvira.