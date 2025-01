Julio Totero criticó la forma en que IMPSA manejó el ingreso de privados

"Fue un error del gobierno de Milei extender tanto los plazos de los acuerdos. Fue un error de Mendoza no involucrarse más en el asunto. No deberían haber llamado a una licitación internacional, no era necesario, lo dije en su momento: no había mas interesados", marcó, al tiempo que cuestionó duramente al kirchnerismo por considerar que algunas de sus figuras, como Eduardo "Wado" de Pedro, tuvieron una postura hipócrita.

Luego arremetió: "Mientras fui director durante 8 meses, propuse opciones para tener un buen plan de negocios, de comunicación y una estrategia: nadie escuchó. Ni Nación, ni Mendoza. No hay Plan B. Habíamos ganado una licitación en Córdoba (110 millones), podíamos Hacer El Baqueano y nada".

julio totero impsa 2.jpg El referente metalúrgico marcó errores durante el proceso de venta de acciones de IMPSA que tenía el Estado.

IMPSA, una empresa considerada estratégica

IMPSA, fundada en 1907, es una empresa metalúrgica mendocina reconocida por la fabricación de turbinas hidroeléctricas y otros elementos de industria pesada.

En los últimos años afrontó dificultades financieras, acumulando una deuda cercana a los 576 millones de dólares.

Recientemente, el gobierno anunció la transferencia de las acciones de IMPSA a ARC Energy, con una inyección de capital de 27 millones de dólares y el compromiso de renegociar la deuda antes del 31 de enero.