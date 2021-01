Juan Grabois aseguró que el IFE estuvo mal eliminado

El dirigente social consideró que, por la suba de los precios, "en el país del trigo no se puede comer pan" y "en La Pampa de las vacas no se puede comer carne".

También remarcó que "el IFE estuvo mal eliminado" y "tiene que existir un programa alternativo para garantizar un ingreso mínimo para las cinco o seis millones de familias que la están pasando peor".

"Hay que garantizar los precios cuidados y el mercado interno antes que las exportaciones. Con estos niveles de pobreza, estalló el país en el 2001 y ahora parece que nos acostumbramos", aseguró.

Por último, subrayó: "Hay que terminar con la idea de que con políticas redistributivas se resuelve el gran problema del país: hay que cambiar el modelo agrario".

"Cuando el gobierno del pueblo se ponga los pantalones largos y confronte con los sectores de poder, el nivel de apoyo se va a disparar, porque el pueblo no come vidrio", concluyó.