José Luis Ramón cuestionó a Pichetto por crear 200 cargos en la AGN

Por otro parte, en declaraciones radiales, el diputado por Mendoza José Luis Ramón defendió el Presupuesto 2021 del Poder Ejecutivo: "Este Presupuesto cambia un paradigma relacionado con la inversión en infraestructura. Hay un objetivo claro de generar puestos de trabajo en la pos pandemia y además otra cosa positiva es el aumento en infraestructura para gua potable y cloacas casi en un 58%".

"También tenemos algunas críticas como es que no se previó lo que va a costar el ajuste del valor de lo que cobran los jubilados. No hay fórmula jubilatoria y eso es muy importante porque el 40 % de presupuesto tiene que ver con previsión social", sostuvo.

"Planteamos urgente es crear la fórmula para ajustar la jubilación. No se puede, gobierne quien gobierne, seguir sin una fórmula", agregó.

"El otro tema es el vinculado a la reforma del sistema judicial federal. Creo que debiera estar en agenda pero si tiene por objeto que el Ejecutivo sea dueño de las decisiones de los jueces va a tener problemas para ser tratado", concluyó.