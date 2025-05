Javier Milei le recordó a Mauricio Macri que "fue garante de la impunidad de Cristina Kirchner"

Javier Milei contra Mauricio Macri

"El ladrón cree a todos de su misma condición", sentenció el mandatario desde su cuenta de X, en un mensaje que incluye un fragmento de la entrevista que el periodista Jorge Lanata le realizó a Elisa Carrió en la que responsabilizó al gobierno de Cambiemos de haberle garantizado impunidad a Cristina Fernández de Kirchner.

Lamento mucho que no entiendan o peor aún, no quieran entender como abordamos la política. Nuestro foco es sacar el país adelante, no polarizar por carencia de ideas (cuyo recurso único es ensuciar por mediocridad).

El libertario utilizó la publicación de su cineasta Santiago Oria, quien insistió con que "el garante de la impunidad de Cristina Kirchner fue Macri", para apuntar contra el titular del partido amarillo.

Mientras que su gobierno le garantizó a CFK no ir presa, en el gobierno de Milei las causas no pararon de avanzar porque se deja actuar a la justicia sin interferencias. Si dicen que hay que ir con la verdad, la pura verdad es esa

Javier Milei: "El mejor gobierno de la historia"

El presidente Javier Milei aseguró que su gesitón superó al primer gobierno de Carlos Menem por los logros que obtuvo. "El mejor gobierno de la historia había sido el primer gobierno de Menem, hasta que llegamos nosotros. El primer Gobierno de Menem es el logro de la convertibilidad para bajar la inflación y las reformas estructurales".

"Nosotros bajamos la inflación mucho más rápido que la convertibilidad y además logramos hacer la estabilización sin expropiar, no aplicamos un plan Bonex, esa era la fácil", indicó.

Y añadió: "Nosotros limpiamos el balance del Banco Central sin haber expropiado, respetando el derecho de propiedad, nosotros no cagamos a nadie".

Todo esto fue al disertar en el cierre del 42º Congreso de IAEF.

"Cuando levantamos el cepo los mandriles econochantas dijeron que el dólar se iba a ir a las nubes y que la inflación se iba a las nubes. Nosotros dijimos que no, porque la cantidad de dinero está fija desde mediados del año pasado" recordó.

Como la política no quiso hacer el ajuste decidió estafar a los argentinos, en ese momento eran cerca de 14 mil millones de dólares lo que había en el Banco Central que a plata de hoy sería los amigos de Clarín, Duhalde, Alfonsín y compañía, los que voltearon a De la Rúa terminaron estafando a los argentinos por 30 mil millones de dólares Como la política no quiso hacer el ajuste decidió estafar a los argentinos, en ese momento eran cerca de 14 mil millones de dólares lo que había en el Banco Central que a plata de hoy sería los amigos de Clarín, Duhalde, Alfonsín y compañía, los que voltearon a De la Rúa terminaron estafando a los argentinos por 30 mil millones de dólares

Acerca del tipo de cambio, Javier Milei se refirió al "nivel de estupidez dado que el tipo de cambio es libre y siguen hablando de atraso cambiario. Liberamos el mercado de cambios y el tipo de cambio no subió", concluyó.