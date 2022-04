Javier Milei está sexto en el ránking de credibilidad en Mendoza según una consultora local

"Hay una clara injerencia del señor Cornejo. Estos ataques para censurar a otros dirigentes son muy típicos de los lugares donde está la gente de Juntos por el Cambio", dijo el economista en declaraciones a periodistas de distintos medios locales y nacionales.

El fenómeno Milei, sexto en Mendoza

Aunque Javier Milei sostiene fuertes enfrentamientos con dirigentes de Juntos por el Cambio, desde la encuestadora mendocina Reale Dalla Torre aseguraron que una encuesta realizada en los últimos días reveló que en Mendoza el mayor apoyo proviene de los peronistas "desencantados" con el Gobierno de la Nación.

martha reale horizontal 1 La analista Martha Reale.

Martha Reale, referente de la consultora Reale Dalla Torre habló sobre el tema en Radio Nihuil, con Andrés Gabrielli, Pablo Gerardi y Sara González. "Es un fenómeno que lo atribuimos al desencanto que hay. Especialmente por los últimos datos de las encuestas en Mendoza, con estudios presenciales en zonas urbanas y rurales, surge que Milei está recogiendo el desencanto y el voto bronca y específicamente en Mendoza, el más golpeado es el Frente de Todos".

"Milei es un fenómeno emergente -continuó- como lo hubo en otras oportunidades dirigentes similares. Lo que habrá que ver es si logra la musculatura política para tener éxito en 2023".

También explicó Reale: "Hoy Milei está terciando entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Él aparece como un personaje disruptivo que ocupa el espacio de insatisfacción, sobre todo del electorado joven que se alejó muchísimo del Frente de Todos y sus propuestas".

"Con ese modelo asistencialista e intervencionista del peronismo los jóvenes ya no se sienten representados y aparece Milei que tira por tierra esa teoría con propuestas distintas, atractivas para ese target y también para algunos empresarios que ven con buenos ojos que un dirigente hable de eliminar impuestos y no los siga sumando como hace este gobierno nacional", añadió la analista.

Específicamente de la encuesta, Reale indicó: "En Mendoza nosotros lo tenemos sexto a Milei en el ránking de credibilidad, que lidera Rodolfo Suarez con el 57%, seguido por Alfredo Cornejo con 56%. De los nacionales, está bien posicionado Horacio Rodríguez Larreta y Milei aparece incluso por debajo de Alberto Fernández".

Preguntar sobre credibilidad da más certezas que hacerlo por imagen. La credibilidad funciona en términos de registro de experiencia. Cuando una persona tiene una experiencia positiva, se vuelca sobre eso. Lo vemos con Suarez y con Cornejo a quienes la mayoría valora de forma positiva. En el caso de Milei, el 73% de rechazo es porque no hay muchas experiencias sobre él

Martha Reale contó que "por el momento vemos un emergente que todavía no estaría en condiciones de entrar a una balotaje pero al que hay que prestarle atención".

Y recordó: "En Argentina hemos tenido personajes como José Luis Ramón, que también apareció de forma inesperada con el 17% de los votos y después, producto de sus propias acciones, se convirtió en la gran decepción de la política mendocina".

No digo que Milei no pueda llegara ser presidente. En Argentina todo puede suceder. Seis meses ates de las elecciones nadie imaginaba que Alberto Fernández sería presidente y lo fue. Hoy las posibilidades de Milei están circunscriptas a que esa implosión del Frente de Todos termine llevando a una explosión generalizada que se lleve puesta a toda la dirigencia tradicional

Además, sumó, "Milei reúne adhesiones del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio pero sobre todo está capitalizando mejor el desencanto del peronismo".