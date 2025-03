El mismo Mingorance se dedicó a explicar esa diferencia de su patrimonio en Radio Nihuil y en paralelo negó que su intención fuese burlar la obligatoria declaración jurada.

"Primero tengo que aclarar sobre las versiones de una construcción clandestina en un terreno baldío que yo no declaré. Obviamente no hay construcción clandestina, no omití declarar esa construcción porque no está, es un terreno baldío. De hecho envié una nota formal a la Administración Tributaria Mendoza (ATM) y rápidamente lo corrigieron con la resolución 81-2025. Pero además Catastro verificó que no hay ninguna construcción y hace un par de días me fui con un escribano para que labrara un acta de construcción", puntualizó en diálogo con No tenés cara.