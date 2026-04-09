Hebe Casado recibió a los 19 senadores electos: cómo queda el reparto de las bancas

hebe casado senadores electos

Los nuevos representantes ya tienen fecha y hora para su debut formal: la Sesión Preparatoria se realizará el jueves 23 de abril a las 9 en el recinto de sesiones. Ese día prestarán juramento para el período 2026-2030.

Radiografía de la Cámara Alta: mayoría oficialista

Con la nueva conformación, el frente LLA + Cambia Mendoza logra consolidar una mayoría robusta que le permitirá dar fluidez a los proyectos del Ejecutivo.

Al grupo que tiene mandato hasta 2027 (Yamel Ases, María Galiñares, Marcelino Iglesias, Walther Marcolini, Sergio Márquez, Natacha Eisenchlas, David Saéz, María Laura Sainz, Oscar Sevilla y Gustavo Soto), se sumarán desde mayo:

Los que llegan: Patricia Sánchez, Lucas Fosco, Eduardo Martín, Evelin Pérez, María Pía Fanelli, Néstor Majul, Alejandra Gómez, Natalia Rabite, Macarena D’Ambrogio, Silvia Cornejo, Leonardo Yapur y Carolina Loparco.

Los que renovaron: Martín Kerchner y Jéssica Laferte.

El reparto de senadores de las fuerzas políticas

LLA + Cambia Mendoza: 24 bancas

24 bancas PJ / Fuerza Justicialista: 7 bancas

7 bancas La Unión Mendocina: 4 bancas

4 bancas Otros (PD, PV, Podemos): 3 bancas

La oposición y los bloques minoritarios

El peronismo, bajo las etiquetas del Bloque Justicialista y Fuerza Justicialista Mendoza, mantendrá una base de 7 bancas. A los actuales Félix González y Mauricio Sat, se plegarán desde mayo Adriana Cano (reelecta), Luis Novillo, María Luz Llorens, Omar Parisi y Pedro Serra (reelecto).

La Unión Mendocina conservará a sus 4 integrantes con mandato vigente hasta 2027: Flavia Manoni, Ariel Pringles, Marcos Quattrini y Martín Rostand. El mapa se completa con monobloques que prometen ser claves en las negociaciones: Armando Magistretti (PD-LLA), Dugar Chappel (Partido Verde) y Duilio Pezzutti (Podemos).