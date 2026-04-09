La Casa de las Leyes comenzó este jueves formalmente su proceso de transición. Tras el contundente resultado de las legislativas de octubre pasado, la vicegobernadora Hebe Casado encabezó un desayuno de trabajo con los 19 senadores electos que asumirán sus bancas el próximo 1 de mayo.
Hebe Casado recibió a los 19 senadores electos: cómo queda el reparto de las bancas
La Cámara de Senadores de Mendoza iniciará el recambio de legisladores a partir del 1 de mayo de 2026. Este jueves los recibió la vicegobernadora Hebe Casado
El encuentro sirvió como primer contacto institucional para interiorizar a los futuros legisladores sobre la dinámica administrativa del cuerpo antes de la jura definitiva.
“Es un honor tenerlos acá. El objetivo es presentarnos y conocernos antes de la sesión preparatoria”, destacó Casado, quien estuvo acompañada por el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, y los secretarios Lucas Faure (Legislativo) y Pablo Priore (Administrativo).
Los nuevos representantes ya tienen fecha y hora para su debut formal: la Sesión Preparatoria se realizará el jueves 23 de abril a las 9 en el recinto de sesiones. Ese día prestarán juramento para el período 2026-2030.
Radiografía de la Cámara Alta: mayoría oficialista
Con la nueva conformación, el frente LLA + Cambia Mendoza logra consolidar una mayoría robusta que le permitirá dar fluidez a los proyectos del Ejecutivo.
Al grupo que tiene mandato hasta 2027 (Yamel Ases, María Galiñares, Marcelino Iglesias, Walther Marcolini, Sergio Márquez, Natacha Eisenchlas, David Saéz, María Laura Sainz, Oscar Sevilla y Gustavo Soto), se sumarán desde mayo:
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Los que llegan: Patricia Sánchez, Lucas Fosco, Eduardo Martín, Evelin Pérez, María Pía Fanelli, Néstor Majul, Alejandra Gómez, Natalia Rabite, Macarena D’Ambrogio, Silvia Cornejo, Leonardo Yapur y Carolina Loparco.
Los que renovaron: Martín Kerchner y Jéssica Laferte.
El reparto de senadores de las fuerzas políticas
- LLA + Cambia Mendoza: 24 bancas
- PJ / Fuerza Justicialista: 7 bancas
- La Unión Mendocina: 4 bancas
- Otros (PD, PV, Podemos): 3 bancas
La oposición y los bloques minoritarios
El peronismo, bajo las etiquetas del Bloque Justicialista y Fuerza Justicialista Mendoza, mantendrá una base de 7 bancas. A los actuales Félix González y Mauricio Sat, se plegarán desde mayo Adriana Cano (reelecta), Luis Novillo, María Luz Llorens, Omar Parisi y Pedro Serra (reelecto).
La Unión Mendocina conservará a sus 4 integrantes con mandato vigente hasta 2027: Flavia Manoni, Ariel Pringles, Marcos Quattrini y Martín Rostand. El mapa se completa con monobloques que prometen ser claves en las negociaciones: Armando Magistretti (PD-LLA), Dugar Chappel (Partido Verde) y Duilio Pezzutti (Podemos).