Hebe Casado "armó rancho aparte" en el PRO y afirmó que tiene contacto estrecho con Milei

En una charla con diario UNO, la referente de Bullrich en Mendoza admitió que con el sector de Pradines (del sector del ex presidente del PRO Omar De Marchi) "no se dio ningún tipo de acercamiento, pero nosotros no nos queremos quedar quietos".

Hebe Casado y Gabriel Pradines.jpg

El PRO Libertad en Mendoza

"Nos juntamos en el Valle de Uco, que era un punto intermedio para la gente del Sur y del Norte y la idea fue armar mesas de trabajo en cada uno de los departamentos y también provinciales para ir delineando políticas de Estado, con equipos técnicos y seguir sumando a más personas que quieran participar en esta iniciativa", comentó la médica inmunológa.

"Nos nos queremos quedar quietos. Somos un grupo que viene hace muchos años trabajando y creemos que podemos aportar mucho desde este lugar que de otro en particular. Y la gente se siente bien y cómoda trabajando desde este espacio", se diferenció del ala que obtuvo la conducción del PRO en Mendoza.

"Somos el PRO Libertad y vamos a aportar desde nuestro lugar y pensando en alianzas futuras con la convocatoria y formación de un frente y de otros sectores que quieran participar y que vamos a llevar adelante en Mendoza", afirmó Hebe Casado.

Para Casado su espacio puede aportarle la experiencia y cuadros técnicos que no tiene LLA

Consultada sobre las diferencias y similitudes que tiene el PRO Mendoza con la LLA, la presidenta del Senado reconoció que en los dirigentes que representan a Milei, "les falta experiencia política, pero todos estamos en el lugar que estamos porque nos puso la gente".

Es por eso que recalcó que como espacio político "podemos aportar nuestra experiencia y el profesionalismo político como la trayectoria en la gestión". "Hay una congruencia entre ambos espacios porque la gente busca figuras nuevas que no vengan de la política tradicional, entonces creo que esa fue una decisión de la ciudadanía y que hay que respetar", sumó.

Hebe Casado, Lourdes Arrieta y el titular de la delegación local de PAMI.JPG La vicegobernadora Hebe Casado junto a la diputada nacional por LLA, Lourdes Arrieta.

Casado mantuvo varias reuniones con Lourdes Arrieta, una de las diputadas con mayor protagonismo de la LLA que recientemente hizo una visita a represores juzgados por los crímenes en la última dictadura militar.

En este punto, la vicegobernadora se distanció: "Yo lo que quiero y me interesa es trabajar a futuro. Sabiendo el presente que tenemos. Con la dificultad que uno de cada dos niños no come todas las comidas que debiera. Con la falta de trabajo y los problemas que tenemos los argentinos, seguir volviendo a revolver la llaga de algo que pasó hace 50 años, no nos aporta nada. Más allá de lo ideológico, la obligación que tenemos es planificar hacia adelante".

La visita pendiente a Javier Milei

La médica sanrafaelina y compañera de Alfredo Cornejo en la gestión destacó la cercanía con el presidente Javier Milei y el estrecho contacto que tienen.

"Nos escribimos bastante seguido. Está pendiente una visita a Javier, las veces que viajé a Buenos Aires no estaba porque coincidió con sus giras. Pero es una de las pendientes que tengo y en los últimos meses se va a concretar", admitió.

En el escenario del balotaje presidencial, Casado fue una de las que se inclinó a apoyar a Milei por encima de Sergio Massa, el otro candidato a presidente, incluso en una coherencia política, al estar enfrentada con el kirchnerismo.

