Guzmán cerró un principio de acuerdo con el FMI y este viernes se pagarían u$s 730 millones

El plazo para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) se vence a las 14. La deuda es de apenas u$s 731 millones, aunque no deja de ser importante para las reservas del Banco Central (BCRA).

Los logros del Gobierno en el acuerdo con el FMI

Según se filtró desde el ministerio de Economía, a cambio del acuerdo, el Fondo Monetario no pide reformas ni laborales ni jubilatorias, lo cual se ve como una "victoria" para el Gobierno.

La intención de acordar con el Fondo, dice El Cronista, existió siempre tanto por parte de Alberto Fernández como del ministro Martín Guzmán. No así de parte de Cristina Kirchner, quien desde Tegucigalpa, donde participó de la jura de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, embistió contra el FMI y rechazó que se aplique un ajuste.

La letra chica que falta pulir

Según anticipó A24, una de las negociaciones se basa en la velocidad de la convergencia al déficit fiscal cero: el Fondo pide que el equilibrio llegue en 2025; la Argentina en 2027.

Esos dos años de diferencia le permitirían al Gobierno no tener que realizar un ajuste y así no comprometer la posibilidad de reelección del Frente de Todos en 2023.

Sin embargo, tanto en la Casa Rosada como en el ministerio de Economía reinó el hermetismo.

"La negociación es hora por hora y está liderada por el Presidente y el ministro Guzmán", dijo la portavoz oficial Gabriela Cerruti, aunque aclaró: "No vamos a comprometer el crecimiento de la economía: firmaremos un acuerdo que nos permita pegar en forma sostenible".

El vencimiento de los u$s 730 millones de este viernes eran el máximo dolor de cabeza del Gobierno. Lo que la Argentina buscaba es reestructurar una deuda de u$s 45.000 millones con el FMI y además debe enfrentar este primer trimestre el vencimiento de unos u$s 4000 millones.