Fernández Sagasti viajó para respaldar a Cristina Kirchner antes del fallo de la Corte Suprema

En principio, el acto que está organizando el senador Oscar Parrilli se iba a hacer en la sede del Instituto Patria, pero por cuestiones de capacidad ante la gran convocatoria de militancia que se espera, se trasladó a la sede del PJ.

Si bien el peronismo homenajea cada 9 de junio a las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez, lo que definen como Día de la Resistencia Peronista, decidieron que en paralelo sirva para sostener la candidatura de Cristina Kirchner y respaldarla ante el esperado fallo codenatorio.

Especulan con un inminente fallo que condene a Cristina Kirchner

El trasfondo del multitudinario acto peronista es la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia confirme en las próximas horas la condena por corrupción contra Cristina Kirchner en la causa denominada Vialidad.

Cristina Kirchner.jpg La ex presidenta Cristina Kirchner anunció recientemente su candidatura a diputada provincial por la provincia de Buenos Aires. Si el fallo se confirma se quedaría sin la posibilidad de ser candidata. Foto: NA

De concretarse ese fallo, la ex presidenta quedaría inhabilitada para ser candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral, una postulación que ella misma anunció en una entrevista televisiva.

En su último aparición en público en Corrientes, la misma ex presidenta desafió a sus contrincantes políticos cuando disparó: “Salió el anuncio (de mi candidatura) y se desataron los demonios. Comenzaron a pedir que me metan presa... ¿pero si estoy tan acabada, por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?

Acto seguido les envió un mensaje cargado de intencionalidad política: “Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”.

Es que en el seno del kichnerismo esperan que si el fallo condenatorio se concreta, políticamente se monte todo un show que la muestre saliendo de su casa esposada y trasladada por la policía, e incluso tras las rejas antes de que la Justicia le otorgue la prisión domiciliaria que le correspondería tener porque ya cumple con la edad para solicitarla. Hay que recordar que la ex presidenta ya tiene 72 años y la edad mínima para solicitar ese beneficio es tener más de 70 años.

Aunque se espera que la Corte se pronuncie entre el lunes y el martes, fuentes judiciales deslizaron que la decisión podría postergarse para evitar que los tiempos procesales parezcan alineados con el calendario político.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti evalúan si rechazan la queja presentada por los abogados de Kirchner, lo que dejaría firme la condena dictada por el Tribunal Oral Federal N°2.