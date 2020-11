Fernández Sagasti se perfila para ser presidenta del PJ

Desde las sucesivas derrotas que el PJ mendocino sufrió en el 2015, el tradicional partido que actualmente gobierna la Argentina no puede terminar de rearmarse a nivel local. Actualmente, el desafío es mostrar unidad frente a las elecciones partidarias. Así y mientras hay acuerdo en las presidencias departamentales, no se ha terminado de acordar quien se quedará con la presidencia del PJ mendocino. Sin embargo, todo se perfila a que ese lugar sea ocupado por Anabel Fernández Sagasti, actual senadora nacional y ex candidata a gobernadora por el peronismo en el 2019.