Inicio Política Facundo Manes
Diputado

Facundo Manes denunció que Martín Menem lo amenazó: "Te vamos a hacer mierda"

El neurocientífico radical afirmó que Menem además le advirtió que “empieza una operación de prensa brutal contra vos”. Es la segunda amenaza a Facundo Manes

Por UNO
Facundo Manes denunció amenazas.

Facundo Manes denunció amenazas.

El diputado nacional Facundo Manes denunció este mediodía que fue amenazado en los pasillos del Congreso por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien además le advirtió que hoy “empieza una operación de prensa brutal” en contra del legislador y candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires.

Las amenazas se dieron en un contexto donde la oposición busca convertir en ley al nuevo régimen de DNUs, una iniciativa que apunta a poner en jaque la posibilidad de que los presidentes gobiernen a través de decretos.

“El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos”, publicó Facundo Manes en su cuenta de la red social X.

Captura Facundo Manes

Hace 8 meses en un caso similar Facundo Manes presentó la denuncia formal contra el asesor presidencial Santiago Caputo por el delito de amenazas coactivas, pidió ser querellante y protección para su familia. El diputado aseguró sentir “angustia, preocupación, temor y desazón” tras el tenso cruce que protagonizaron a la salida de la Asamblea Legislativa.

Su bien realizó la denuncia judicial a Caputo por amenazas, la jueza María Eugenia Capuchetti decidió archivar la causa por “inexistencia de delito”, fallo que luego fue revocado por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires que ordenó reabrir el caso.

"Ni los de antes ni los de ahora"

Facundo Manes, radical y perteneciente al bloque de diputados “Democracia para siempre”, dijo tras denunciar las amenazas que “tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina”.

El médico y neurocientífico oficializó en septiembre su lanzamiento como candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y presentó su espacio “Para Adelante”, bajo la consigna “Ni los de antes ni los de ahora” aludiendo al kirchnerismo y a La Libertad Avanza.

Temas relacionados:

Te puede interesar