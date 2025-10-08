Facundo Manes denunció que Martín Menem lo amenazó: "Te vamos a hacer mierda"

Captura Facundo Manes

Hace 8 meses en un caso similar Facundo Manes presentó la denuncia formal contra el asesor presidencial Santiago Caputo por el delito de amenazas coactivas, pidió ser querellante y protección para su familia. El diputado aseguró sentir “angustia, preocupación, temor y desazón” tras el tenso cruce que protagonizaron a la salida de la Asamblea Legislativa.

Su bien realizó la denuncia judicial a Caputo por amenazas, la jueza María Eugenia Capuchetti decidió archivar la causa por “inexistencia de delito”, fallo que luego fue revocado por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires que ordenó reabrir el caso.

"Ni los de antes ni los de ahora"

Facundo Manes, radical y perteneciente al bloque de diputados “Democracia para siempre”, dijo tras denunciar las amenazas que “tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina”.

El médico y neurocientífico oficializó en septiembre su lanzamiento como candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y presentó su espacio “Para Adelante”, bajo la consigna “Ni los de antes ni los de ahora” aludiendo al kirchnerismo y a La Libertad Avanza.