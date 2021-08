En campaña: Martín Guzmán, el nuevo refuerzo de Fernández Sagasti

Igual que con la visita de Kulfas, Guzmán y Fernández Sagasti estarán juntos en IMPSA, la empresa estatizada hace unos meses, después habrá una charla académica y la visita de Guzmán cerrará con un acto partidario en Guaymallén.

En el cónclave de IMPSA, también participarán funcionarios del gobierno provincial y empresarios de Mendoza.

Fernández Sagasti y Guzmán, igualmente, ya estuvieron juntos este jueves en la conferencia internacional de Council of Americas en la que compartieron panel.

La precandidata señaló la importancia de los acuerdos para poder encontrar un mundo de post pandemia que sea más equitativo e igualitario. “Sin industria, sin ciencia, sin tecnología, no hay Nación, no hay Patria y no hay futuro. Y ahí tiene que estar el gran acuerdo que hagamos, para seguir transformado a través de leyes, como fue la ley de economía del conocimiento o la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial, que benefician a las provincias argentinas con la posibilidad de industrializar una planta y generar un arraigo que necesitamos en nuestros pueblos del interior del interior para generar mejor calidad de vida y oportunidades”, afirmó Fernández Sagasti.

“La agenda del desarrollo en la provincia de Mendoza también tiene que ver con el conocimiento, con el agregado de valor y con la tecnología. Debemos incorporar tecnología a los sectores ya consolidados en la provincia, como puede ser el energético, la vitivinicultura, y el turismo; pero también otras industrias que necesitan más impulso como son la ganadería, la industria del conocimiento y, por supuesto, el cáñamo y el cannabis medicinal”, apuntó.

Y cerró: “Estoy convencida de que en la Argentina ha llegado la hora de acuerdos sociales para el desarrollo y entiendo que para una Argentina más equitativa, igualitaria y cooperativa donde los beneficios y el desarrollo y la mejor calidad de vida llegue a cada uno de los argentinos”.