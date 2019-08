El empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel señaló este miércoles que quiere hablar con el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, y aseguró que el jefe de Estado, Mauricio Macri, lo "decepcionó en materia económica", pero confía "en un nuevo gobierno" de Juntos por el Cambio "con las rectificaciones correspondientes".

Grobocopatel se mostró de todos modos dispuesto a "colaborar" con Fernández, "más allá de que llegue a ser presidente o no" y agregó: "Le diría todas las cosas que hay pendientes para la agroindustria, hoy en día ha dado sólo el 20 por ciento de lo que puede dar".



"Aún no hablé con Alberto Fernández. Como empresario tengo la obligación y el derecho de ponerme al servicio y colaborar en el proceso más allá de que llegue a ser presidente o no", sostuvo el presidente del grupo Los Grobo en declaraciones a radio La990.



"Macri me decepcionó en materia económica, pero confío en un nuevo gobierno con las rectificaciones correspondientes. Cada vez hay menos riqueza para repartir y hay una puja para ver quién se queda con eso. Es el problema de la sábana corta. El sector agrario este año tiene una cosecha récord y gracias a eso hay más para repartir. Justamente por eso me imagino que el Gobierno ha decidido no tocar las retenciones"