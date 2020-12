Elisa Carrió se desdijo y ahora sí será candidata

En este sentido, Carrió afirmó: "Para limpiar la provincia no descarto ser candidata a gobernadora en el 2023".

De esta manera, se desdijo respecto de lo que había formulado el 12 del mes pasado, cuando, en una entrevista periodística cuyos principales fragmentos replicó luego a través de las redes sociales, había señalado que no iba a competir por cargos públicos.

"No voy a ser candidata. Dependo de mi consciencia, no de los votos. Muchos me respetan por mi coherencia", había indicado en diálogo con La Nación +.

A principios del 2020, la exlegisladora renunció a su banca en la Cámara de Diputados mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, donde manifestó su "decisión irrevocable" de dejar su cargo a partir del 1º de marzo de este año.

Al comunicar esa decisión, la dirigente de la Coalición Cívica y cofundadora de Cambiemos aseguró: "El año que viene no estaré más en política".