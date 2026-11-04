Elecciones en Estados Unidos: los demócratas se imponen sobre los republicanos.

Elecciones en Estados Unidos: los demócratas se imponen sobre los republicanos

Tras finalizar la votación en varios estados (son 50 en total) aumenta la expectativa por conocer los resultados. Las diferencias horarias entre cada zona del país norteamericano hacen que el recuento se extienda y no se sepa aún con certeza cuándo finalizará.

A las 20 de Argentina cerraron las mesas de votación en Kentucky e Indiana, los primeros estados de los que se conocerán los votos de las elecciones de medio término en el país norteamericano. Luego finalizó el comicio también en Florida, Georgia, New Hampshire, Carolina del Sur, Vermont y Virginia.

Antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación que declara esta semana como la “Semana del Anticomunismo”. También avisó que usará el veto si pierde el control del congreso.

“Por la presente, proclamo la semana del 1 al 7 de noviembre como la Semana del Anticomunismo. Hago un llamado a todos los estadounidenses a mantenerse firmes en su defensa ante cualquier amenaza al estilo de vida estadounidense y a proteger nuestra ardiente llama de la libertad de la oscuridad del comunismo”, dijo el magnate.

Mientras tanto se supo que 26,9 millones de boletas llegaron por correo y 33,2 millones se emitieron en persona, según el rastreador de voto anticipado de NBC News. La cifra total supera al número alcanzado en las elecciones de medio término de 2022, cuando votaron por anticipado 45,9 millones de individuos, acorde con el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.

Hay expectativa por las elecciones en Estados Unidos. Foto: Noticias Argentinas

A la espera de resultados

La ciudadanía de los Estados Unidos votó este martes en las elecciones de mitad de mandato, que dejarán una nueva configuración del Congreso, mientras el presidente Donald Trump proclamaba que deben hacerlo por su Partido Republicano, a pesar de que él no figure en la papeleta.

Los votantes eligen a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernadores. Una de las preguntas es si los demócratas podrán recuperar los votos perdidos en 2024, según plantearon todos los analistas en los días previos.

El partido del mandatario lucha en estas legislativas por mantener el control del Congreso y Trump ya pidió a sus partidarios: “Piensen que estoy en la papeleta”.

Su nivel de aprobación descendió, pero los republicanos mantenían su fuerte posición en Iowa y Kansas, donde Trump suspendió actos que cambió por intervenciones virtuales.