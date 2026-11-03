Elecciones en Estados Unidos: los demócratas estarían venciendo a los republicanos

Antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación que declara esta semana como la “Semana del Anticomunismo”. También avisó que usará el veto si pierde el control del congreso.

“Por la presente, proclamo la semana del 1 al 7 de noviembre como la Semana del Anticomunismo. Hago un llamado a todos los estadounidenses a mantenerse firmes en su defensa ante cualquier amenaza al estilo de vida estadounidense y a proteger nuestra ardiente llama de la libertad de la oscuridad del comunismo”, dijo el magnate.

Mientras tanto se supo que 26,9 millones de boletas llegaron por correo y 33,2 millones se emitieron en persona, según el rastreador de voto anticipado de NBC News. La cifra total supera al número alcanzado en las elecciones de medio término de 2022, cuando votaron por anticipado 45,9 millones de individuos, acorde con el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.

La diferencia se aproxima a los 14,2 millones de boletas, un incremento próximo al 31%.

Hay expectativa por las elecciones en Estados Unidos. Foto: Noticias Argentinas

A la espera de resultados

La ciudadanía de los Estados Unidos votó este martes en las elecciones de mitad de mandato, que dejarán una nueva configuración del Congreso, mientras el presidente Donald Trump proclamaba que deben hacerlo por su Partido Republicano, a pesar de que él no figure en la papeleta.

Los votantes eligen a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernadores. Una de las preguntas es si los demócratas podrán recuperar los votos perdidos en 2024, según plantearon todos los analistas en los días previos.

El partido del mandatario lucha en estas legislativas por mantener el control del Congreso y Trump ya pidió a sus partidarios: “Piensen que estoy en la papeleta”.

Su nivel de aprobación descendió, pero los republicanos mantenían su fuerte posición en Iowa y Kansas, donde Trump suspendió actos que cambió por intervenciones virtuales.