El titular de Apyme criticó el discurso de Milei: "No anunció nada para el mercado interno"

El referente de las pequeñas y medianas empresas mendocinas no titubeó al asegurar que Milei "se agrandó en su postura y no dijo absolutamente nada y las Pymes necesitamos del Estado. Estamos viviendo situaciones conflictivas desde lo laboral, lo impositivo y hasta financiero porque a pesar de que hay algo más de crédito, no nos llega a todas las Pymes porque los niveles de informalidad son muy altos y por eso no somos sujetos de crédito", se quejó en diálogo con Hola Mendoza, de Canal 7.

Palau admitió que las Pymes tenían la esperanza de que en el discurso de Javier Milei hubiese algún anuncio de mejoras para el mercado interno, pero se decepcionaron cuando confirmaron que no hizo alusión a ellos.