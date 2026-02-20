El SUTE abre la pelea por los salarios de los docentes en las paritarias 2026

docentes mendoza El gremio de los docentes será el primero en conocer la oferta salarial del Gobierno de Mendoza. Foto: Gobierno de Mendoza

El SUTE, en tanto, ya prepara su planteo: recomposición salarial y regularización de adicionales pendientes.

Recaudación y productividad, las variables a tener en cuenta para la negociación con los docentes

El Gobierno mantiene la postura de cada paritaria: no revelar propuestas salariales concretas antes de la negociación.

Sin embargo, el ministro Natalio Mema anticipó que la discusión estará “atada” 100% a la recaudación -que viene en baja- y que, también se tendrá en la mira la inflación proyectada.

Cualquier punto extra dependerá de la productividad del trabajador.

Reclamos del gremio docente

El SUTE señala en la previa de las paritarias que los salarios docentes se ubicaron en el puesto 19 a nivel nacional. El reclamo pasa por la recomposición salarial y la necesidad de regularizar ítems adicionales que fueron acordados en el 2025.

gustavo correa sute docentes Gustavo Correa quedó a cargo del SUTE tras las elecciones del 2025.

Gustavo Correa, secretario gremial del SUTE, señaló que adicionales como el ítem aula o el arraigo, que se estrenó el año pasado, no son percibidos por todos los docentes y que en estas paritarias se debería “equiparar para arriba”.

Siguen las paritarias

El Gobierno confirmó que todos los gremios fueron notificados de la apertura de paritarias pero no dio a conocer oficialmente el calendario. Después de la reunión con los docentes, se hará público cómo seguirán las negociaciones la semana que viene.