El SUTE abre la pelea por los salarios de los docentes en las paritarias 2026

Con el Sindicato de Trabajadores Unidos por la Educación (SUTE) que representa a los docentes, se inauguran formalmente las paritarias 2026 este viernes por la mañana. La pelea por los salarios seguirá la semana próxima.
“Los gremios han sido debidamente notificados sobre el inicio de las reuniones”, informó el Gobierno de Mendoza.
Como sucede en cada paritaria, la oferta salarial que el oficialismo ponga sobre la mesa para los docentes marcará el ritmo del resto de las negociaciones. Las dos claves para la conformación de esa propuesta serán el porcentaje de inflación esperado y la recaudación provincial. El otro concepto que introducirá el Gobierno en la negociación es el de productividad.
El SUTE, en tanto, ya prepara su planteo: recomposición salarial y regularización de adicionales pendientes.
Recaudación y productividad, las variables a tener en cuenta para la negociación con los docentes
El Gobierno mantiene la postura de cada paritaria: no revelar propuestas salariales concretas antes de la negociación.
Sin embargo, el ministro Natalio Mema anticipó que la discusión estará “atada” 100% a la recaudación -que viene en baja- y que, también se tendrá en la mira la inflación proyectada.
Cualquier punto extra dependerá de la productividad del trabajador.
Reclamos del gremio docente
El SUTE señala en la previa de las paritarias que los salarios docentes se ubicaron en el puesto 19 a nivel nacional. El reclamo pasa por la recomposición salarial y la necesidad de regularizar ítems adicionales que fueron acordados en el 2025.
Gustavo Correa, secretario gremial del SUTE, señaló que adicionales como el ítem aula o el arraigo, que se estrenó el año pasado, no son percibidos por todos los docentes y que en estas paritarias se debería “equiparar para arriba”.
Siguen las paritarias
El Gobierno confirmó que todos los gremios fueron notificados de la apertura de paritarias pero no dio a conocer oficialmente el calendario. Después de la reunión con los docentes, se hará público cómo seguirán las negociaciones la semana que viene.