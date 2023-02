El abogado laboralista es secretario de Asuntos Internacionales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y presidente de la UNI, sindicato mundial que representa a más de 20 millones de trabajadores del sector servicios en 150 países.

De la actividad participaron además de Videla Sáenz, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, y el secretario General del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Fernando Ligorria.

Presencia del CEC en la Legislatura provincial

La actividad estuvo presidida por diputado José María Videla Sáenz, autor del proyecto y el secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Fernando Ligorria.

“Creemos que es muy importante generar una integración entre los sectores sindicales y los sectores políticos, porque creemos que generan un gran aporte para la sociedad y para la protección de los derechos de los trabajadores y de esa manera se promueve, de a poco, una provincia cada día más justa y con más igualdades para los trabajadores y para todos los mendocinos y mendocinas”, remarcó Videla Sáenz.

El titular del Frente Renovador, integrante del Frente Cambia Mendoza, puso de relevancia el trabajo del (CEC) en Mendoza y agradeció a Ligorria, “que dirige el sindicato más grande del oeste argentino”. Y subrayó: “Es muy importante el trabajo que hace, y es un honor que esté hoy acá. De alguna manera estamos ocupando este lugar desde 2015, por el gran trabajo que desempeña el CEC”.

Lombardi en tanto, ponderó la charla brindada por Cortina, al señalar que se trata de una instancia “para escuchar y aprender de la experiencia internacional de Rubén que nos lleva reflexionar sobre un mundo globalizado, sobre el rol del sindicalismo, sobre el rol que tenemos quienes de alguna forma ocupamos cargos dirigenciales”.

A su turno, Ligorria señaló que “poder acompañar a Rubén en este camino de la dirigencia sindical, ha sido un trayecto muy enriquecedor, muy promisorio, de mucho aprendizaje. He tenido la experiencia de compartir con él, el trabajo que se hace en Latinoamérica. Eso también ha enriquecido al CEC, porque lo transmitimos a nuestros delegados de base, a los trabajadores, como una nueva experiencia para los nuevos caminos y oportunidades que debemos tener y tomar, ante estos nuevos paradigmas que nos dicta la sociedad”.

La post pandemia y la necesidad de fortalecer relaciones entre la política y el movimiento obrero

Rubén Cortina afirmó durante su exposición que se transita una época de transiciones, “hay una acumulación de transiciones”, sostuvo; demográfica, por el alargue de la vida y por ende el mantenimiento de la fuente de trabajo; el ingreso de más jóvenes al mercado laboral, la mayoría de ellos o muy tecnologizados o informales; y las corrientes migratorias y de refugiados. Es todo un tema porque cambia la cara de los mercados de trabajo internacional. El movimiento sindical internacional no habla de cerrar las fronteras sino de crear un derecho a no migrar que es cambiar las condiciones económicas para que la gente tenga trabajo en su país y no se tenga que ir en balsas de madera a buscar laburo a otro lugar”.

Habló asimismo del cambio climático, como así también de la transición tecnológica, aspecto sobre el que manifestó que “el movimiento sindical tiene que enfrentar constructivamente el cambio tecnológico, para aumentar las capacidades de bienes de las grandes poblaciones y las grandes mayorías populares. Tenemos que generar capacidad en los distintos sectores para tomar esa tecnología en beneficio de la producción, del bienestar general y del movimiento sindical”.

También “hay una transición en el sistema internacional, las hegemonías, que genera tensiones algunas positivas, porque marchamos a un mundo multipolar, multicentro, en el que los países van a tener que sentarse a pensar y debatir el futuro del mundo, en una mesa de negociaciones multilateral. A nosotros nos beneficia porque tenemos la posibilidad de construir una América Latina más autónoma, con un Mercosur más fuerte, porque solitos no le mojamos la oreja a nadie. Somos el 0,5% del producto bruto mundial”, puntualizó.

Es en ese marco que aseguró que “tenemos que mirar lo nuestro, integrar América Latina. El mapa ferroviario de Europa está todo cruzado, no se mira a los puertos sólo para exportar. Nuestro mapa es todo costero, no tenemos rutas que conecten entre nosotros, tenemos un sistema ferroviario no integrado ni en la Argentina ni con el resto de los países vecinos. Nuestra apuesta es la integración”.

Por otra parte, sostuvo, “nuestros productos, con valor agregado, van a parar a mercados de 300 millones de habitantes, que consumen productos con valor agregado y que son los habitantes del Mercosur. Y nosotros mientras tanto, seguimos enviando soja, aceite de soja que deja el dinero pero reprimeriza la economía porque esa plata vuelve al mismo lugar, para hacer lo mismo”.

“Tenemos que sacar provecho de nuestras riquezas naturales pero tenemos que producir un proceso de integración agro industrial urgente y un proceso de autonomía, priorizando la relación con Brasil que es nuestro principal socio comercial. En ese contexto sí podemos obtener cierto nivel de ganancias en la economía y el comercio internacional. Solos no vamos a ningún lado porque dependemos de la voracidad y la capacidad de compra de las grandes potencias. Tenemos que construir nuestra América Latina”, dijo Cortina.

Y subrayó: “Antes en relaciones internacionales se hablaba de equidistancia, hoy se habla de equiproximidad. Nosotros pertenecemos al hemisferio occidental y tenemos que producir una integración americana sobre la base de una integración latinoamericana, para ir al mundo a vender nuestros productos y decirles aquí estamos nosotros”.

En otro orden hizo hincapié en que estamos en un mundo complejo, “donde tomar posición genera mucho debate político”, pero al mismo tiempo, “un mundo que nos está viendo como movimiento sindical internacional, convertirnos ya no en un sujeto de la diplomacia de las relaciones internacionales. A partir del 90 se ha convertido en un sujeto internacional con capacidad de incidencia, lucha, permanencia, ir a los lugares donde se discuten los grandes problemas de la humanidad”.

“El sujeto de las relaciones internacionales es el Estado, pero hoy los temas se discuten de otra manera. El movimiento sindical internacional es invitado a todas las reuniones mundiales que se producen en el ámbito del sistema internacional. Ahí ganamos visibilidad. Estamos, con el poder que tenemos porque somos trabajadores, en los lugares donde se deciden las cosas.

Y es muy importante que una Cámara de Diputados, como en este caso la provincial, se ocupe de estos temas”, aseveró.

En esa línea, agregó que “nosotros necesitamos una señal de la corporación política. Esa señal tiene que ser de concertación. Porque si no, el movimiento sindical carece de referenciamiento político. Necesitamos referenciamiento político porque si no, la tendencia natural nuestra es aferrarnos y cerrarnos para atrás, en nuestras reivindicaciones individuales y sectoriales, que sabemos que no dependen solo de nosotros. Con estos niveles de inestabilidad política que estamos viviendo en Argentina, que no son únicamente en Argentina sino que pasa en todas partes del mundo, nos parece que es necesario que haya una concertación política de puntos mínimos sobre una mesa, para acordar algunos tipos de políticas de Estado. De lo contrario, vamos a una contienda electoral, pero con escasas posibilidades de mirar el futuro político de Argentina con mucho optimismo”.

“Eso pedimos desde el movimiento sindical. Hay que sentarse a la mesa, debatir y ponerse de acuerdo en algunos temas. No nos vamos a poner de acuerdo en todos los temas ni en todo un tema, pero si a uno le gusta más Estado y a otro más Mercado, partamos de la base que Estado y Mercado son necesarios. A partir de ahí, vamos viendo qué dosis de cada tema hay. Esta es la idea”, añadió.

Finalmente, felicitó a la Cámara Baja de la provincia y al diputado José María Videla “por la iniciativa de traer la temática. La ligazón del movimiento sindical y el Parlamento es fundamental”.