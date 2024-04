El secretario de Comunicación de Milei habló sobre el posible cierre del Canal Acequia en Mendoza

"La situación es muy parecida a la que se da a nivel nacional con los medios públicos. La base es exactamente la misma: si cierran los números, se avanza. Ahora, si no cierran... y bueno, los gobiernos tendrán que ver qué van a hacer", contestó a Diario UNO el funcionario, quien a su vez confirmó que había dialogado sobre el tema con Pablo Sarale, el titular de Comunicación y Protocolo de la provincia.

serenellini medios 5.jpg "La situación en Mendoza es muy parecida a la que se vive a nivel país con los medios públicos", dijo el funcionario.

"Efectivamente, tuvimos un intercambio acerca de este tema con el secretario. Él me preguntó datos sobre lo que pasa en el país y qué es lo que estábamos haciendo nosotros y yo le consulté lo mismo sobre la realidad local y lo que se anunció. Expliquemos que nadie le quiere sacar el trabajo a nadie. Eso desde ya. Ahora, si algo no funciona, en ese caso hay que tomar decisiones", agregó.

"Lo que es deficitario, se cierra"

"Hoy esos tres medios están intervenidos. Y hay que ser claros: lo que es deficitario se cierra, como pasa en cualquier compañía, sin diferenciación de si es privada o pública. Hoy con la intervención se está analizando el capital humano y hay una gran cantidad de gente que está trabajando en esos lugares, apuntó. "Ahora, si uno trabaja bien y al lado de esa persona hay alguien que no lo hace y que encima cobra la misma plata sin trabajar, lo mejor que le puede pasar al empleado honrado es que a la otra persona la echen. Punto. Pero eso es decisión y firmeza de Javier Milei", graficó el secretario.

Sobre el futuro concreto de esos lugares y de sus empleados, Serenellini dijo que todavía no está claro cómo va a terminar la estrategia oficial: "Se van a privatizar si se dan las condiciones y se ponen en valor como para poder privatizarse. Pero hoy todavía no llegamos a esa instancia; porque los problemas son muchos, porque la tarea que hay que hacer es muy grande y hay capas geológicas dentro de esas firmas.

Serenellini imazio 2.jpg "Si los medios públicos dejan de ser deficitarios, podrán permanecer", dijo el funcionario de Javier Milei.

"Y ojo: en el personal no son ni todos malos ni todos buenos. Se está haciendo un trabajo meticuloso y muy riguroso de cada recurso humano, porque son familias las que están detrás. Acá no es 'sacalo, sacalo, porque a este no lo quiero', eso debe quedar claro. Pero hoy son deficitarios esos medios", señaló.

La pregunta entonces es qué debe permanecer público en materia de comunicación oficial. Y si para esta gestión deben quedar en pie los instrumentos estatales de comunicación, como se ha dado en los últimos años o si deben privatizarse o cerrarse. Fue lo que le consultó UNO.

"Bueno, hoy la industria cambió. Tenés "X", tenés medios tradicionales, Tik Tok, Instagram y etcétera. Y tenés esta dinámica circular o 360 en la comunicación. Entonces la respuesta es que, si en el nuevo negocio, el medio público realmente encaja, bienvenido. Porque no hay que olvidar eso: tiene que ser un negocio. No es que algo, por ser público, puede ser deficitario. No. Porque hoy nuestro estado está empobrecido", marcó Serenellini.

serenellini grupo america 2.jpg El secretario de Prensa y Comunicación visitó medios y se reunió con empresarios en Mendoza.

Al mismo tiempo, confirmó que si se dan determinadas condiciones, efectivamente puede darse un escenario en que directamente no haya medios públicos en la Argentina: "Si esta capa geológica permanece y no se puede solucionar, no es viable, lamentablemente. Porque además estos medios no tienen publicidad. ¿Cómo los vas a sostener si no tienen publicidad?", se preguntó.

Cómo se "cuida" a Javier Milei

El funcionario mileista cerró su viaje en las instalaciones de Diario UNO, Canal Siete, Radio Nihuil y demás medios de Grupo América Interior. Antes visitó otros espacios de la provincia y se reunió con empresarios y referentes del gobierno de Alfredo Cornejo. De ese recorrido dijo haberse llevado "datos importantes" de la realidad local y anunció que está a disposición del sector privado para resolver problemas que puedan presentarse.

"Me llevo información para generar respuestas. Me llevo consultas en relación a AFIP y a Salud, por ejemplo. Tomé las preguntas para pasárselas a los ministerios y que lleguen la devoluciones a la provincia sobre esas temáticas. Porque somos un gobierno disruptivo y todos somos embajadores en ese sentido. Somos todos los que 'evangelizamos' con la propuesta y los hechos del presidente Milei".

acequia tv.jpg El Gobierno provincial habló sobre el posible cierre de Acequia TV.

El secretario también respondió sobre los rumores de internas en la gestión y de que, en el marco de esas divisiones, una supuesta facción quiere marginarlo. Lo desestimó rotundamente y dijo que no sólo era falso, sino que además responde a una dinámica que ya lleva tiempo: "El gobierno es uno sólo. Estamos todos espalda con espalda. Nos quieren dividir desde hace rato y no lo van a lograr; porque acá el gobierno se llama Javier Milei; se lama secretaria Karina Milei y todos los demás acompañamos. Lo que diga el Presidente lo vamos a hacer", marcó. Señaló a "sectores" (no aclaró si del periodismo o de la política) como los autores de esos dichos en su contra.

El funcionario también dio algunos detalles de cómo es el día de su tarea como titular de Prensa. Habló de la austeridad en relación con gestiones anteriores: "Por ejemplo, ahora el Presidente viajó a Davos, hace dos meses, y actualmente está en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, yo no mando a nadie de prensa. Van él, la secretaria general de la Presidencia y, en todo caso, ministros si es que el tipo de reunión lo requiere. Todo se hace sin dinero. Si hace falta, me comunico yo con el lugar de destino y pido el material por satélite. ¿Antes cómo era? Agarraban y Prensa decía 'bueno muchachos, todos al avión que nos vamos a Davos. Vamos, vamos'", marcó mientras se restregaba las manos para profundizar su ejemplo.

Por último, Serenellini dijo que el futuro de la industria comunicacional pasará por "entender el mundo". "El hombre de negocios necesita eso: entender el mundo en el que vive. Y hoy tenemos una oportunidad histórica, porque estamos en un mundo liberal y tenemos un gobierno muy liberal. Y yo no recuerdo una gestión que esté del lado de los privados de tal manera como lo está este. Encima, insertos un mapa global que lo mira todo el tiempo a nuestro Presidente. Ustedes no saben la cantidad de pedidos que tengo de medios de todo el planeta, todos los días, porque quieren tener una entrevista con él", cerró.

