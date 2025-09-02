El ministro de Producción debatió sobre la industria y confió en que el país se estabilizará en 2026

foro industria rodolfo vargas arizu El ministro Rodolfo Vargas Arizu fue uno de los que abrió las actividades en la Expo Foro Industrial 2025.

La confianza de Rodolfo Vargas Arizu en el repunte de la Argentina

"Mendoza tiene una industria muy desarrollada", dijo a la prensa durante su participación en la expo. "Tiene una agroindustria desarrollada, y una metalmecánica dirigida hacia esa industria. Y hoy, con minería, necesitamos promoverlas a todas", expresó el funcionario desde su rol dentro del Estado.

"Ya tenemos la seguridad hacia dónde va Mendoza, pero el país, y la agroindustria en particular, necesitan mucha inversión", agregó. "La industria es la gran generadora de empleo y hoy cambia absolutamente con la tecnología", analizó el ministro de Producción.

Vargas Arizu confía en que esas inversiones para fortalecer la industria mendocina llegarán pronto y que, para ello, el rumbo económico que ha adoptado el país es el correcto, a pesar de que aún no se ven los frutos: "Argentina entrará, seguramente, el año que viene en regularidad; con tipos de cambio único y estable e inflación a la baja. Hoy, tenemos tasas altas, pero es por un problema básicamente político, por la cercanía de las próximas elecciones".

Funcionando como debiera funcionar, dijo el ministro Rodolfo Vargas Arizu, "Argentina es una potencia agroindustrial y una potencia agrícola y va a ser una potencia minera".

Más sobre el foro de la industria en Mendoza

Con referentes de Asinmet y de Adimra se llevará adelante un bloque petrolero. También se espera la presencia del director de Hidrocarburos de Mendoza, Lucas Erio, referentes del área de Supply Chain de YPF y del vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel.

Otro de los paneles tendrá como eje la Energía Nuclear. El mismo reunirá al director del Instituto Balseiro, Mariano Cantero, al vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Luis Rovere, al presidente de CAMEM, Guillermo Pensado, y a Martín Chimenti, de IMPSA.

Para el miércoles, dentro del Foro Agroindustrial el programa prevé una charla sobre “Cadena de Valor del Sector Agroindustrial”; un segundo living sobre la “Situación Actual del Sector y Expectativas al Futuro”; y un tercero sobre “Desafíos Locales e Internacionales para la Agroindustria”.

En tanto, el jueves 4 será el turno de los paneles dedicados a la minería con altos referentes del sector tanto públicos como privados, entre los que se encontrarán empresarios mineros de Chile.

Durante los tres días del evento que reunirá a la industria mendocina, se desarrollará, además, la Expo Metalmecánica de 13 a 20, así como se establecerán rondas de negocios y espacios de networking.