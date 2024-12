El llamado de Milei a Cobos, cómo se gestó la plata para Ulpiano y las primeras encuestas

Uno de los motivos es que el mendocino le dijo algo así como “sepa entender mi postura; es lo que pienso sobre esos temas” en una de las charlas que tuvo con el economista. La otra razón tal vez sea que en el cónclave no se tocó ninguno de los rubros picantes del 2024: ni jubilaciones, ni dinero para universidades ni el presupuesto para 2025. De hecho, filtraron que casi no se habló de agenda parlamentaria.

casa rosada radicales .jpg Los radicales más cercanos al Presidente, con Bullrich y Menem.

En fin, Cobos no sólo habló con Petovello, sino que acordaron fijar fecha para una reunión post 15 de enero. De cualquier modo, aquel fue sólo uno de los varios puntos que ocuparon a los mendocinos presentes en el encuentro del jueves, cuando Milei, Karina, Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, hicieron de anfitriones a 13 miembros del bloque. En cuanto a educación, también se habló del servicio cívico voluntario, el proyecto que Bullrich reflotó días atrás y que Mendoza ya empleó justamente en tiempos de Cobos.

A propósito de esa idea, el mendocino Luis Petri está preparando una novedad que probablemente se conozca a mediados de enero o principios de febrero: el de Seguridad no será el único proyecto en ese sentido, sino que Defensa planea directamente reformar el servicio militar voluntario. Lo están trabajando entre las Fuerzas Armadas y Capital Humano.

Milei y la reunión con la UCR

El encuentro fue mucho más amable de lo que los radicales esperaban. De entrada, Milei pidió que lo tutearan. Después se mostró agradecido con el bloque, porque, según fuentes en el encuentro, les dijo que parte de la estabilización económica tenía que ver con la labor parlamentaria lograda y que ellos habían sido parte de eso. Sobre los números, el mandatario reafirmó que prevén un crecimiento de la economía de 4,5 puntos en 2025 y que la reforma que habían logrado en el Congreso (de vuelta: en parte gracias a ellos) es “18 veces la reforma que hizo Menem”.

“Casi no habló de temas propios, Milei. El 90% del tiempo escuchó y después respondió a lo que le preguntamos. A veces, en estos casos, el funcionario que sea escucha tres preguntas, se hace el dolobu y contesta la única que quiere contestar. Elige, digamos. Esa la conocemos de memoria. Bueno, acá fue todo lo contrario: escuchaba una pregunta, anotaba en su libretita y después contestaba. Y ahí pasaba a la siguiente pregunta”. Así lo graficó a este medio uno de los presentes.

Todo se gestó casi de sorpresa y en un día inusual: Navidad. El mismo 25, Martín Menem lo llamó a Rodrigo De Loredo –el cordobés, jefe del bloque- y le dijo que era importante reunir al mandatario con la bancada radical. Al principio eran unos cinco, pero el número se fue ampliando. Otras fuentes en Buenos Aires cuentan que Bullrich también se tomó el trabajo de convocar, aunque sobre todo a los radicales cercanos: Picat, Cervi y Arjol, por ejemplo.

Ulpiano Cobos Pilo Bordón.jpg Esta semana, Cobos, Ulpiano Suarez y José Octavio Bordón hicieron gala de su encuentro en Palmares.

Fueron casi dos horas y media bajo un menú minimalista: café y agua. Nada para comer. Pero la charla estuvo animada: los mendocinos plantearon sus cuestionamientos por la Ruta 7, aunque la verdad es que casi todos los diputados llevaban el tema rutas bajo el brazo. “Algo de obra pública va a haber”, los tranquilizaron.

Además, Milei estuvo particularmente interesado en educación. Propuso a algunos una línea directa con Petovello –lo que hizo con Cobos al otro día- y también con otros ministros para tratar diferentes temas. Mencionó a Cúneo Libarona, entre otros. Es más: les prometió que el próximo encuentro sería directamente con parte del gabinete. Es decir, muy buena onda con la UCR, comparado con su vínculo previo.

Como se dijo, hubo varios temas ausentes. Si bien se habló de reflotar el proyecto de Ficha Limpia, de lo que no se tocó una palabra es de la eliminación de las PASO. Y es que no hay consenso en el bloque rojiblanco para eliminarlas. No sólo porque sienten que no dan los tiempos, sino porque para algunos de los diputados mendocinos, las PASO “sellan” las alianzas. Tras la participación, los perdedores de las internas tienden a quedarse más, entienden. Logran que no se atomice el voto. El gobierno nacional lo trataría en las extraordinarias de febrero.

Ulpiano Suarez acordó con provincia

Habrá dinero para Ulpiano Suarez. Es un monto que el intendente venía reclamando hace rato y viene de larga data. Cuando se sancionó la última ley de coparticipación a los municipios, allá por 1996, se decidió crear un fondo compensador para Capital y La Paz por perjuicios que pudieran haber sufrido. La historia se ha contado varias veces: ese monto se congeló y lo que en otro momento fueron 4 millones de dólares hoy son apenas 13 millones al año. 13 millones para un municipio es casi nada.

Suarez amagó con profundizar el asunto en la Justicia, pero no hizo falta. Hubo dos reuniones con Alfredo Cornejo. Una que se hizo pública, a mediados de año, y una que se mantuvo casi en secreto, la segunda semana de octubre. El acuerdo arribó este lunes 23. Firmaron un documento y firmaron tanto “el Yayo” como Víctor Fayad, ministro de Hacienda. La pregunta es: ¿por qué no salió en ningún lado?

Ulpiano Suarez-Alfredo Cornejo-presidente AABE.jpg Ulpiano Suarez cobrará cerca de 1.200 millones de pesos como "paliativo".

Una posible respuesta es que sea para no despertar más reclamos a los que después haya que honrar. Mejor silbar bajito, porque el tema coparticipación fue uno de los que más enojó a algunos intendentes. Allasino, de Luján, por ejemplo, llevó su enojo a la Suprema Corte, porque afirma que fue perjudicado casi en 200 millones anuales.

De cualquier modo, el Gobierno dice que no tocaron el Fondo Compensador, porque eso sólo puede hacerlo la Legislatura. Lo que hicieron es, según ellos, un “paliativo transitorio”. Entre otras cosas, no sale de la plata de la coparticipación, sino que se paga por fuera. Por alguna razón, no quisieron publicarlo en absoluto, pero todas las fuentes consultadas por Diario UNO ratificaron la información: el documento se firmó. Esta semana está pensado que se haga público en el Boletín Oficial.

Son 1.200 millones de pesos y se pagarán en 12 cuotas. La primera, en enero. Existían dos chances: o se optaba por una suma fija o se elegía un porcentaje. Aparentemente, el capitalino eligió lo primero. El otro interrogante es si en La Paz, Fernando Ubieta, solicitará lo suyo. Porque el mismo fondo comprendía un 96,15% para los citadinos y un 3,75% para los del Este. Es decir, tranquilamente pueden solicitar un resarcimiento.

Hasta el jueves, en La Paz no sabían nada del acuerdo de Capital. O al menos no estaban seguros de que fuera algo concreto. En Casa de Gobierno saben que “se viene” el pedido y por ahora hay buena sintonía para acercar posiciones.

Encuestas de año nuevo

Se va la última semana del 2024 y empieza a correr el año político. Ya casi todos los que tienen ganas de jugar y/u ocupan espacios de poder miran encuestas. Una de las más llamativas sigue siendo la de Martha Reale de los últimos meses, que difundió algunos datos, pero no todos.

Javier Milei y Alfredo Cornejo.JPG Javier Milei y Alfredo Cornejo. ¿Cambia Mendoza o LLA? En 2025 pueden ir juntos.

La medición, aunque llegó a manos de Alfredo Cornejo, en realidad fue encargada por un intendente. Más allá de lo que buceaba para los escenarios –no sólo del '25, sino también del ‘27- el dato que llamó la atención en calle Peltier fue el de la competitividad de las marcas políticas. La marca Cambia Mendoza está 10 puntos por encima de la marca La Libertad Avanza, en la provincia. Es decir, a priori, Milei no logra transferir su buena imagen a sus jugadores locales.

Igual, eso puede cambiar cuando se configure el escenario de las legislativas, haya candidatos y listas definidas. Es sólo una medición sobre el panorama actual que no necesariamente será el mismo dentro de unos meses. El asunto es que toda esta información da vueltas por la cabeza del gobernador, que tiene que decidir –o tal vez ya ha decidido- si desdoblará los comicios.

Lo que comentan cerca suyo es que, hace un tiempo, el desdoble era un hecho. Ahora, ha entrado con mucha fuerza la posibilidad de que los unifique. Es una percepción. Difícilmente Cornejo se haya explayado tanto sobre ese asunto. Pero es cierto que la decisión no parece cerca de estar tomada.

“Unificar puede casi asegurar la victoria. No hay que olvidarse de eso. A Cambia Mendoza le seduce, en ese sentido, tener a la mano la chance de mantener el invicto. Jugar con que todo sea el mismo día, que eso le ayude a triunfar y así seguir con un prontuario inmaculado de triunfos en Mendoza”, cerró una altísima fuente del oficialismo.