El gobierno nacional convocó oficialmente al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el próximo 26 de noviembre, con el objetivo de definir un nuevo incremento del salario mínimo y actualizar los montos de las prestaciones por desempleo.
El gobierno convocó al Consejo del Salario para definir un nuevo aumento del mínimo
La convocatoria, que se realiza en medio el debate de la reforma laboral, fue formalizada este martes mediante la Resolución 6/2025, publicada en el Boletín Oficial, con la firma de Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del Consejo.
El plenario del Consejo del Salario está integrado por 16 representantes de los empleadores y 16 de los trabajadores y será el que deberá fijar los nuevos valores que regirán en los próximos meses. Todos los miembros fueron designados ad honorem por el Poder Ejecutivo, además de un presidente designado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, actualmente bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.
Desde agosto, el salario mínimo se mantiene en $322.200 para quienes cumplen una jornada laboral completa de 48 horas semanales, mientras que el valor por hora para trabajadores jornalizados es de $1.610.
El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) no solo fija el piso salarial de los trabajadores formales, sino que además funciona como referencia clave para el cálculo de distintas prestaciones sociales y universales administradas por la ANSES.
La reunión del Consejo del Salario se desarrollará de forma virtual el próximo 26.