El gobierno convocó al Consejo del Salario para definir un nuevo aumento del mínimo

La convocatoria, que se realiza en medio el debate de la reforma laboral, fue formalizada este martes mediante la Resolución 6/2025, publicada en el Boletín Oficial, con la firma de Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del Consejo.

Consejo del Salario.jpg La reunión del Consejo del Salario se realizará de manera virtual.

El plenario del Consejo del Salario está integrado por 16 representantes de los empleadores y 16 de los trabajadores y será el que deberá fijar los nuevos valores que regirán en los próximos meses. Todos los miembros fueron designados ad honorem por el Poder Ejecutivo, además de un presidente designado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, actualmente bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.