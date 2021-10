El efecto Ramón perjudica a las terceras fuerzas en Mendoza

Los partidos y frentes políticos que se presentan como alternativas al Frente de Todos y Cambia Mendoza no superaron en las PASO el 6% de los votos, muchos rozaron sólo el 3% y ese escaso respaldo de los mendocinos puede tener varias lecturas. Tal vez sus propuestas no conquistan o sus candidatos no convocan, pero según dos referentes, Jorge Pujol, de Compromiso Federal, y Carlos Iannizzotto, del Partido Federal hay un efecto que los perjudica: los votantes mendocinos descreen de las terceras fuerzas por la "traición" de José Luis Ramón, titular de Protectora, que se alió al Frente de Todos, contaron en Séptimo Día.