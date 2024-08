El diputado nacional Álvaro Martínez exhortó al peronismo para que "no esconda a los golpeadores"

Alvaro Martínez saluda a Milei.jpg Álvaro Martínez es uno de los "soldados" de Javier Milei en el Congreso y fue quien levantó la voz para criticar al peronismo.

Tecnología al servicio de la investigación

Martínez enfatizó la necesidad de implementar tecnología para combatir la impunidad y puso especial énfasis en criticar a la oposición por oponerse a la medida, "ya que sumar ciencia y tecnología apunta a mejorar la seguridad y justicia en el país", dijo.

"Tenemos que tener en cuenta que en un mundo en donde la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados debemos estar preparados para implementar estos avances en el Estado. Es por esto que buscamos crear un Registro Nacional de Datos Genéticos".

Más adelante, Martínez destacó que "cuando un Estado abandona la seguridad y la Justicia se genera un socavón en la confianza que los ciudadanos le tienen al Estado. Y es lógico, pues el Estado deja de brindar respuestas a temas tan prioritarios y esenciales como la seguridad y la justicia. Eso es lo que ha venido pasando en el país".

Dichos polémicos del diputado nacional del PRO contra el peronismo

Martínez criticó fuertemente al peronismo, diciendo que "lo que queremos es una ley que ayude a encontrar delincuentes, abusadores y violadores. No los queremos esconder. Por eso es que queremos que exista este tipo de banco. No los queremos sacar. No queremos que vuelvan a ser presidentes, por ejemplo. Eso sí que no queremos".

En cuanto a la causa de Alberto Fernández la mencionó solo en una oportunidad: "Queremos que los golpeadores no sean presidentes o que se hagan cargo de eso. No los escondemos como lo esconden ustedes".

"La implementación de la tecnología es potencial para reducir significativamente el número de delitos no resueltos, de aumentar la confianza pública que hemos perdido o que se ha perdido en el país por culpa de esos diputados que bancan y esconden a aquellos que cometen delitos. Hay más de 120 países que usan los perfiles genéticos. Decir que estos datos que se van a tomar se van a entregar al FBI y que van a tener acceso al sistema es no conocerlo. El sistema es cerrado, ni siquiera está conectado a internet. Lo importante es que tengamos la posibilidad de tener una mayor cantidad de datos para saber qué es lo que sucede, encontrar a los delincuentes y a los violadores y para que las madres tengan respuesta", comentó Martínez.

"¿Qué miedo tienen a que tengan los datos? En realidad sé qué miedo: el mismo que tienen para tratar ficha limpia, por ejemplo. Yo sé qué les da miedo, pero tenemos que actualizarnos, tenemos que estar a la altura de las circunstancias", cerró.