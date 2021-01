Durán Barba dijo que le preocupa que Argentina aplique una "vacuna trucha"

En declaraciones radiales, el ecuatoriano remarcó que no está trabajando con nadie en la Argentina, aunque aclaró que aún mantiene relación con Larreta, Mauricio Macri y otros dirigentes del arco opositor. "Macri tiene tanta vida como la que tenía Alberto Fernández hace cinco años. En política no hay muertos ni vivos", aseguró a pesar de que descartó que pueda presentarse como candidato a diputado porque no le gusta la tarea en el Congreso.

Y agregó: "Macri tiene una mala imagen. Pero cuando lo conocí en el 2004 también tenía una imagen mala. Máximo Kirchner tiene una pésima imagen y eso no quiere decir que no pueda ser Presidente, como el caso de Alberto Fernández. Nadie hubiera dicho años atrás que llegaría a ese cargo".