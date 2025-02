El Consejo de la Magistratura de Mendoza es el organismo encargado de llamar a concurso y tomar exámenes para futuros jueces, fiscales y defensores oficiales que dependen de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar.

Además de los representantes de los magistrados, lo integran la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo, el Colegio de Abogados, la Federación de Colegios de Abogados y la Cámara de Diputados.

Dos candidatos para un lugar en el Consejo de la Magistratura

Julio Gómez Orellano (Lista 2)

Integrante de la Segunda Cámara del Trabajo de Mendoza, Gómez Orellano explicó a Diario UNO que pretende acceder al Consejo de la Magistratura en nombre de los jueces "por la necesidad de reforma de los reglamentos para la toma de exámenes para elegir a futuros magistrados".

- ¿Qué tipo de ajustes?

- En la parte técnica, que se vuelva a los exámenes anónimos porque durante los últimos años se sabe quiénes son los que rinden. Los representantes de los jueces en el Consejo estamos interesados en custodiar la carrera judicial para quienes ya son magistrados y pretenden ascender. Además, que los exámenes sean transparentes e independientes del poder político. Es clave que puedan concursar en igualdad de condiciones por mérito, experiencia y capacidad ténica.

JUez Laboral Julio Gómez Orellano.jpeg Julio Gómez Orellano, camarista laboral de Mendoza, va por la Lista 2.

- ¿Qué falencias advierten hoy desde la Lista 2 que representa a los magistrados?

- Muchos magistrados ven que su carrera no avanza y que no tienen una voz representativa en el Consejo de la Magistratura.

Gómez Orellana, quien antes de ser camarista laboral -rol que cumple hace 10 años- fue abogado litigante particular, remarcó la necesidad de que los exámenes en el Consejo de la Magistratura vuelvan a tener puntaje, no como ahora, que en la etapa de los escritos se califica con Aprobado o no antes de pasar a la evaluación oral.

La consigna de campaña de la Lista 2 indica: "Elegir representantes independientes es optar por una Justicia libre de presiones".

Otra modificación al mecanismo actual que propone Gómez Orellano es hacer pública -por Youtube, por ejemplo- la reunión del Consejo de la Magistratura donde se definen las ternas de aspirantes que son enviadas al gobernador de turno, para que éste elija uno y lo proponga ante el Senado provincial.

Alfredo Dantiacq (Lista 1)

El juez civil Alfredo Dantiacq -quien tiene vasta experiencia en tomar examen en el fuero Civil y en rendir para cargos en la Justicia- también propone modificaciones reglamentarias en pos de la "transparencia y la agilidad" en el proceso de selección de nuevos magistrados en Mendoza.

Tener en cuenta a idoneidad de quienes rindieron exámenes en el Consejo de la Magistratura es uno de los tópicos propuestos.

Dantiacq lleva 18 años de experiencia en el ejercicio de la magistratura. Fue conjuez entre 2007 y 2011 y desde ese año a la fecha es juez Civil y Comercial. Ha sido señalado como afín al radicalismo pero él lo niega: "Estuve afiliado al peronismo pero me desafilié cuando empecé a ejercer la magistratura. De hecho".

- Otras de las consignas de la Lista 1 es garantizar la independencia y la transparencia en el proceso de selección de los nuevos magistrados, desde la toma de exámenes en adelante. Después, cuando el Consejo de la Magistratura elabore las ternas, el gobernador de turno podrá elegir. Hace 30 años que tomo exámenes.

- ¿Los exámenes deben volver a ser anónimos?

- Sí. Es la mejor forma. De hecho, en la Justicia Federal, son anónimos y eso garantiza transparencia y despeja cualquier sospecha de favoritismo o perjuicio.

Alfredo Dantiacq-Juez Civil.jpeg

- ¿Qué perfil tienen quienes rinden?

- Son, en su gran mayoría, parte del Poder Judicial, ya que tienen una preparación superior a los de afuera, que casi no pueden competir.

- En general, ¿llegan bien preparados?

- Muy pocos llegan con poca preparación pero mucha gente viene a rendir muy estresada.

- ¿Y el puntaje?

- Bueno, el hecho de que no se ponga puntaje nivela hacia abajo y eso debemos revisarlo. Se eliminó el puntaje en vez de fijarse criterios específicos.

- ¿Hay presiones políticas en la selección de nuevos jueces?

- No lo sé, pero si ocurren y llego al Consejo no las permitiría.