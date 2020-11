https://twitter.com/lucasilardo/status/1303427351250964482 En el 2000, @elisacarrio destruyó el país con la Alianza.

Anabel era voluntaria en casa cuna, moza para pagar sus estudios, y militante en barrios humildes d Mza.

20 años dps, Carrio volvió a destruirlo con Macri.

Anabel sigue laburando para reconstruirlo.

Inmoral es olvidarlo.

Fiel al estilo de ese semillero camporista, Sagasti no hablaba con los medios de comunicación y comenzó su carrera política pegada a su jefa política y espiritual: Cristina Kirchner, de cuyo lado no se despegó, aún cuando en Mendoza algunos peronistas cuestionaban las formas de la ex presidenta y el trato para con la provincia.

Anabel y Cristina.jpg

Esa cercanía con el poder y su fidelidad al kirchnerismo también le valieron asumir como senadora nacional en el 2015, pero hay que decir que un tiempo antes ya había demostrado que estaba dispuesta a revelarse a la estructura de su propio partido. En el 2014 La Cámpora, y ella al frente, rompió relaciones con el ex gobernador Francisco Pérez y los referentes que integraban el gobierno pegaron un portazo y se fueron.

Con un gobierno nacional adverso, y con cachetazos en las elecciones provinciales que el Pj pierde desde el 2013, y en donde el kirchnerismo no generaba las adhesiones esperadas, Sagasti comenzó a gestar un modelo de peronismo más inclusivo, que lograra recuperar el orden que le reclamaba el electorado.

En paralelo, se mostró con el ex gobernador radical Alfredo Cornejo y negoció la adhesión al proyecto de juicio por jurados en una reunión que algunos cuestionaron, pero en donde anticipaba que estaba dispuesta a subirse al ring y dar pelea por la gobernación. El camino no fue fácil, para llegar tuvo que derrotar al grupo de los intendentes que se enrolaron detrás de Alejandro Bermejo, pero después de eso resurgió el viejo lema peronista: "el que gana lidera y el resto acompaña".

Anabel y Cornejo.jpg

Así Sagasti es hoy la referente de mayor peso político específico dentro del peronismo y se sienta a la estrecha mesa que comparten el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Eso le da una llegada directa al poder que los intendentes agradecen y veneran, porque saben que eso redunda en ayuda y asistencia del Gobierno Nacional.

Por tanto no sorprende, que hoy Anabel Fernández Sagasti, a sólo 9 años de aquel desembarco en el Congreso y con sólo 36 años se vaya a convertir en la futura presidenta del PJ provincial, y haya logrado el respaldo de los 6 intendentes, que -algunos más felices que otros- ocuparán cargos en el Consejo Provincial o tendrán sus representantes en el esquema partidario provincial.

Desde ese rol tendrá el duro desafío de conservar la unidad peronista y consolidarse como partido para volverse una opción competitiva en el 2021 cuando haya elecciones legislativas. Desde ya hay quienes la ven liderando la lista de candidatos a senadores nacionales del PJ, y otros dicen que tiene el posicionamiento político como para elegir algún cargo en el Ejecutivo nacional que le dé experiencia de gestión.