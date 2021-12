De Marchi cuestionó beneficios especiales de la Nación para favorecer a la estatizada IMPSA

En ese testo se detalla: "Exímese del pago de los derechos de importación y de las tasas por servicios portuarios, aeroportuaros, de estadística y de comprobación, que gravan la importación para consumo de bienes de capital, partes, componentes, insumos, repuestos y/o bienes intermedios en la cadena de valor, destinados a la producción de obras de infraestructura en el territorio nacional y/o en el extranjero, que sean adquiridos por IMPSA S.A. (CUIT 30-50146646-4). Estas importaciones estarán también exentas de impuestos internos y del impuesto establecido por la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997, y sus modificaciones".

Si bien el tratamiento del Presupuesto terminó fracasando en Diputados, para De Marchi la política de privilegios de la Nación para con IMPSA no termina en la caída de esa pauta presupuestaria.

"También el Estado le da los avales necesarios para tomar créditos por U$S300 millones, algo que los mismos bancos no hacen. Y si garantiza el pago de esos créditos, el Estado es solvente por naturaleza, con lo cual le está dando otro beneficio que no le brinda a otras empresas", amplió De Marchi, quien no descartó que algunos de esos beneficios "pudieran salir por DNU, aunque ahora, con esta nueva conformación del Congreso no le será tan fácil al Gobierno nacional refrendar cualquier DNU", especuló.

Algunos de los beneficios que estaba previsto otorgarle a IMPSA en el presupuesto, figuran también en los pedidos que hizo el ministerio de Economía Enrique Vaquié a la Nación para que se eximiese de pagar el derecho de importación a las botellas que el Gobierno prevé comprar en el exterior para paliar la crisis del vidrio que padece la industria vitivinícola. Ese pedido que el mismo Vaquié hizo en persona a principios de octubre, hoy sigue sin obtener respuesta.

“Si hubieran tratado a IMPSA cuando estaba totalmente en manos de la familia Pescarmona de la manera en que hoy la tratan, otra hubiera sido la historia. Sin embargo hicieron todo lo contrario, asfixiaron y extorsionaron hasta quedarse con la compañía, y ahora la sostienen con los impuestos de todos”, aseguró De Marchi