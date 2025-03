Cristina Kirchner otra vez disparó contra Milei: "Mandás a apalear viejos y fusilar a un fotógrafo"

Cristina Kirchner contra Patricia Bullrich

Cristian Kirchner cargó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien calificó como "ex montonera, ex menemista, ex cavallista, ex delarruista, ex macrista", y sostuvo que Milei "habla de casta mientras se rodea de casta".

Otras frases de Cristina Kirchner sobre la política económica del Gobierno

"Hiciste vender al Banco Central 474 millones de dólares para seguir con la ficción del precio barato de tu dólar oficial", sostuvo. Y comparó la situación con la convertibilidad: "Debo reconocer que a Cavallo le duró bastante más".

"Si crees que vas a solucionar este problema con un nuevo préstamo del Fondo (FMI)... ¡acordate de Macri!".

"De la crypto estafa de la que participaste hoy no te voy a decir nada porque eso viene para largo y cada vez peor".