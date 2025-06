Cristina Kirchner le habló a la militancia y dijo que lo que más le gustó escuchar fue "vamos a volver"

"Este modelo sabe que se cae y por eso estoy presa", afirmó Cristina

En medio de una multitud de militantes y seguidores que se congregaron en Plaza de Mayo se pudo escuchar su voz: "Este modelo, que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae y por eso voy presa. No solo por injusto, sino porque es insostenible desde lo económico. Tiene vencimiento, como el yogurt."

También denunció que "no la dejaron competir" en las elecciones a la legislatura bonaerense y que "pueden encerrarme, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino".

"Gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, la marcha, el himno. Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez ‘¡Vamos a volver!’. Hace mucho que no lo escuchaba. Me gusta porque revela una voluntad, que los laburantes puedan llegar a fin de mes. Es bien peronista. Los jubilados tenían remedio. Dios santo. Ese país no fue ninguna utopía. Lo vivimos durante 12 años y medio. Además, lo dejamos desendeudados, como a las familias y las empresas", expresó Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner aseguró que el peronismo volverá "con más sabiduría"

También sostuvo que el peronismo “defenderá la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos” y reafirmó que acompañará “desde la trinchera que sea”.

2025_06_250518156-scaled.jpg Alrededor de medio millón de personas se reunió para brindarle su apoyo a la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Vamos a volver con más sabiduría, unidad y fuerza, y desde donde me toque que estar, desde la trinchera que sea, voy a estar ahí con ustedes. Porque tenemos algo que ellos no tienen: pueblo, memoria, historia y patria”, expresó la ex mandataria.

La ex presidenta fue condenada por corrupción

Los 9 condenados, incluida la ex presidenta de la Nación, fueron condenados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, vinculada con el direccionamiento de la obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz durante el gobierno de Kirchner.

Al 6 de diciembre del '22, eran 85.000 millones de pesos que equivalían a 483 millones de dólares según el tipo de cambio de ese momento de 176 pesos por dólar del Banco Nación. A eso se le suma un 2% anual de la tasa activa del Banco Nación que equivale a 19 millones de dolares. Eso da 502 millones de dólares.

De todos modos, será el TOF 2 el que dentro de unas semanas deberá calcular la cifra definitiva del decomiso.

Mientras tanto el equipo de abogados de la también ex vicepresidenta ya llevó el caso a tribunales internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar una maniobra de lawfare y un juicio político. En caso de que esto ocurra, el organismo elegido deberá analizar la causa y determinar si le da intervención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.