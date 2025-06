Esta película de Netflix está disponible en la plataforma desde octubre del 2018, con una duración de 1 hora y 45 minutos.

La trama de la película de Netflix centra su relato en Harper Moore (Zoey Deutch) y Charlie Young (Glen Powell), dos amigos que están agobiados por sus trabajos mal pagados y porque sus respectivos jefes no paran de llenarlos con sus pedidos. Como solución al problema, los dos se proponen ejecutar un plan, que consiste en juntar a sus jefes y lograr que estos se enamoren. ¿Y si son ellos los que se terminan enamorando?

