Con decir la serie se centra en "la vida de Marco Polo dentro del imperio Mongol a manos del quinto Kan, Kublai Kan", se creería que la serie trata sobre Marco, pero en realidad el personaje que da el nombre a la serie, pasa a un segundo plano; primero por la trama que verdaderamente atrapa sobre el gobierno, conquista, intrigas y más, que ocurren dentro del imperio Mongol.

Marco Polo es una serie de tintes históricos en la que el creador ha querido combinar una emocionante trama, un brillante elenco internacional y una ambientación realmente impecable.

Protagonizada por Lorenzo Richelmy en la piel del famoso explorador, Marco Polo arranca con la llegada del protagonista a China, junto a un padre que le es prácticamente desconocido y que le ofrece como sirviente al emperador mongol Kublai Kan (Benedict Wong).

Traído a China por su padre, al que apenas conoce, Marco es esencialmente entregado al líder mongol como ofrenda para asegurarse el acceso a las lucrativas rutas comerciales.

Sin embargo, sus conocimientos llaman la atención del Khan y rápidamente se ve absorbido por las maquinaciones y luchas de poder que rodean a una corte llena de amenazas en forma de espías e incluso de familia.

