Cornejo expuso en Jujuy el plan minero de Mendoza y le puso fecha a la producción de cobre

Cornejo compartió el panel con los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir, y de Catamarca, Raúl Jalil. Foto: Prensa de Gobierno

Durante su alocución, Cornejo sostuvo que la Argentina atraviesa un escenario de oportunidades para la expansión de la industria minera, impulsado por la demanda internacional de minerales necesarios para la electromovilidad. En ese marco, aclaró que, si bien la economía provincial posee diversificación en actividades como la vitivinicultura, la agroindustria, el turismo y la tecnología, la incorporación de la minería metalífera resulta indispensable para consolidar el esquema productivo.

Avances institucionales, seguridad jurídica e inversiones

El mandatario detalló las reformas impulsadas en la provincia para establecer previsibilidad técnica y legal a los capitales privados, destacando la modificación del Código de Procedimientos Mineros.

Indicó que estas medidas permitieron la atracción de firmas internacionales y nacionales que actualmente ejecutan tareas de exploración, entre las que citó a las compañías BHP y Kobrea, junto con emprendimientos de capitales canadienses, australianos y sudafricanos.

Respecto al litio, Cornejo aclaró que la provincia no integra geográficamente el denominado Triángulo del Litio, aunque confirmó la existencia de un proyecto de exploración en territorio provincial.

En relación a la producción cuprífera, remarcó el desarrollo del proyecto PSJ Cobre Mendocino. Explicó que, si bien se trata de un yacimiento de escala menor en comparación con otros emprendimientos nacionales, cuenta con ventajas operativas como su cercanía a la ruta internacional hacia Chile y el avance en las obras de infraestructura eléctrica. Al respecto, estimó que Mendoza y Catamarca podrían iniciar la producción efectiva de cobre entre fines de 2027 y comienzos de 2028.

Cornejo compartió el panel con los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir, y de Catamarca, Raúl Jalil (centro del panel). Foto: Prensa de Gobierno

Sustentabilidad ambiental, marco legal y formación técnica

Durante la exposición, el gobernador enfatizó que el desarrollo de la actividad debe contar con controles ambientales estrictos y el consenso de las comunidades locales.

Mencionó que las grandes corporaciones internacionales asumen compromisos crecientes con estándares ambientales para responder a las exigencias de la demanda global de minerales.

Vinculó la atracción de inversiones de gran escala con las herramientas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las políticas macroeconómicas nacionales, señalando que la minería debe constituirse en un tercer motor generador de divisas, complementario al sector agropecuario y a la producción de hidrocarburos.

Posteriormente al seminario -organizado por Panorama Minero en el marco de su 50° aniversario-, Cornejo visitó el Centro de Desarrollo Tecnológico de Jujuy, donde funciona el Laboratorio de Química Minera y la Diplomatura Universitaria en Química Minera y Extracción Directa de Litio. La oferta académica, articulada entre la Universidad Nacional de Jujuy, el Conicet y el gobierno jujeño, cuenta con financiamiento de la firma china CNGR Argentina.