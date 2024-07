Cornejo entregó escrituras en el Este y advirtió:"Si la economía no funciona los derechos son abstractos"

Cornejo sostuvo que “nuestra Constitución Nacional es una de las constituciones del mundo que tienen más derechos, pero si el sistema económico no funciona son derechos abstractos”. Y añadió el ejemplo del derecho a una vivienda digna al mencionar que no es posible el acceso “si la economía no da crédito para la vivienda, si los salarios no acompañan para pagar las cuotas del crédito para la vivienda”.

El mandatario provincial se viene mostrando muy crítico respecto a la voluntad y el apoyo político en la Legislatura a los proyectos para Distrito Malargüe que están en proceso de estudio por la Universidad Nacional de Cuyo. Cornejo insistió en que la minería brindará una oportunidad histórica para el desarrollo de Mendoza y pidió que no haya trabas a esta actividad, en declaraciones recientes.