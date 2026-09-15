En menos de una semana Alfredo Cornejo logró el aval legislativo que necesitaba para su plan de rebaja impositiva a los bancos que refinancien las deudas de unos 271.000 morosos mendocinos. La iniciativa se convirtió en ley con 33 votos positivos en el Senado (tuvo sólo uno negativo) y está lista para aplicarse.
Cornejo consiguió la ley para aplicar un alivio financiero a más de 270.000 morosos
La norma le rebaja impuestos a los bancos que refinancien deuda de morosos con mejores condiciones: con una tasa de hasta el 40% y a un plazo mínimo de 24 meses
La norma que ideó el ministro de Hacienda, Víctor Fayad supone que el Estado le rebajará impuestos provinciales (Ingresos Brutos y Sellos) a los bancos que accedan a refinanciar las deudas de sus morosos.
Cuando presentó el proyecto, Cornejo insistió en que si bien la situación de crecimiento de mora debiera ser resuelta por el sistema financiero, en su equipo entendían que el Estado debía intervenir para lograr que esos deudores pudieran refinanciar su mora y lograran así cumplir con sus deudas.
El primer banco en sumarse a la iniciativa fue el Banco Nación, que es el agente financiero del Gobierno mendocino, y allí cobran sus salarios los más de 90.000 empleados públicos.
La propuesta del Gobierno provincial es rebajar dos puntos de la alícuota de Ingresos Brutos, de manera tal que ese impuesto quede para esos bancos en un 5% y se les exhimirá del pago de Sellos.
A cambio exigen que las refinanciaciones de deudas tengan una Tasa Nominal Anual que no exceda el 40% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses.
El nuevo régimen considera como refinanciación a aquellas operaciones mediante las cuales una entidad acreedora modifica las condiciones de pago de una deuda existente, ya sea en materia de plazos, cuotas, tasas de interés, garantías u otras cláusulas contractuales, con el objetivo de aliviar la carga financiera del deudor y/o mejorar la recuperabilidad del crédito.
La ley tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y establece que el Poder Ejecutivo podrá disponer una prórroga por hasta 6 meses adicionales.
Unos 270.000 morosos podrían refinanciar sus deudas
Luego de que el proyecto lograra la media sanción de Diputados, se trató este martes en el Senado. Allí el miembro informante fue el senador oficialista Martín Kerchner, quien remarcó que cuando se aplique la nueva ley abrirá una vía de alivio a unos 270.000 mendocinos que entraron en mora con sus deudas.
Kerchner recordó que de 870.000 familias y empresas que tienen algún tipo de crédito, son unas 270.000 las que registran algún grado de demora en el cumplimiento de sus obligaciones. De ellos una parte significativa de esa mora corresponde a deudas contraídas a través de billeteras virtuales, con una concentración importante entre personas de entre 18 y 35 años.
El senador radical aclaró que la Provincia no puede intervenir directamente sobre las tasas de interés ni modificar contratos privados, pero sí puede utilizar herramientas vinculadas a los tributos provinciales para generar incentivos que favorezcan la refinanciación.
“No se trata de fomentar el no pago de las deudas, sino de generar herramientas para acompañar la reducción de la mora”, sostuvo el senador, al advertir que un incremento de los incumplimientos eleva el riesgo del sistema financiero y puede traducirse en mayores costos y restricciones para el acceso al crédito.
También alcanza a quienes están al día
El régimen que busca favorecer la refinanciación con mejora de tasas y de plazos, no está destinado exclusivamente a quienes ya se encuentran en situación de mora. Los beneficios fiscales no distinguen entre deudores que cumplen regularmente con sus obligaciones y aquellos que atraviesan dificultades de pago. De esta manera, también podrán acceder al mecanismo quienes busquen refinanciar sus compromisos para evitar ingresar en una situación irregular.
El objetivo es reducir el nivel de riesgo del sistema financiero y favorecer, a partir de una menor morosidad, una mayor disponibilidad de crédito y mejores condiciones de financiamiento para el conjunto de los mendocinos.
En pocas palabras
- Alivio financiero: Alfredo Cornejo logró la ley para la rebaja impositiva a bancos que refinancien deudas de morosos.
- Beneficios fiscales: reducción de Ingresos Brutos y eximición de Sellos para entidades que ofrezcan tasas hasta 40% y plazos de 24 meses.
- Impacto: la medida busca beneficiar a más de 270.000 morosos y reducir el riesgo del sistema financiero.