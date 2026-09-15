Cornejo consiguió la ley para aplicar un alivio financiero a más de 270.000 morosos

El primer banco en sumarse a la iniciativa de refinanciar deuda fue el Banco Nación y el gobernador Alfredo Cornejo salió a festejar el acuerdo. Foto: Gobierno de Mendoza

El primer banco en sumarse a la iniciativa fue el Banco Nación, que es el agente financiero del Gobierno mendocino, y allí cobran sus salarios los más de 90.000 empleados públicos.

La propuesta del Gobierno provincial es rebajar dos puntos de la alícuota de Ingresos Brutos, de manera tal que ese impuesto quede para esos bancos en un 5% y se les exhimirá del pago de Sellos.

A cambio exigen que las refinanciaciones de deudas tengan una Tasa Nominal Anual que no exceda el 40% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad fue el ideólogo del plan para lograr un alivio financiero para unos 270.000 morosos mendocinos. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

El nuevo régimen considera como refinanciación a aquellas operaciones mediante las cuales una entidad acreedora modifica las condiciones de pago de una deuda existente, ya sea en materia de plazos, cuotas, tasas de interés, garantías u otras cláusulas contractuales, con el objetivo de aliviar la carga financiera del deudor y/o mejorar la recuperabilidad del crédito.

La ley tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y establece que el Poder Ejecutivo podrá disponer una prórroga por hasta 6 meses adicionales.

Unos 270.000 morosos podrían refinanciar sus deudas

Luego de que el proyecto lograra la media sanción de Diputados, se trató este martes en el Senado. Allí el miembro informante fue el senador oficialista Martín Kerchner, quien remarcó que cuando se aplique la nueva ley abrirá una vía de alivio a unos 270.000 mendocinos que entraron en mora con sus deudas.

Martín Kerchner explicó que la idea del Estado mendocino no es incentivar el no pago de las deudas, sino encontrar un alivio financiero para que los morosos puedan pagar lo que adeudan y que no se resienta el sistema financiero y se encarezcan futuros créditos. Foto: Prensa Cambia Mendoza.

Kerchner recordó que de 870.000 familias y empresas que tienen algún tipo de crédito, son unas 270.000 las que registran algún grado de demora en el cumplimiento de sus obligaciones. De ellos una parte significativa de esa mora corresponde a deudas contraídas a través de billeteras virtuales, con una concentración importante entre personas de entre 18 y 35 años.

El senador radical aclaró que la Provincia no puede intervenir directamente sobre las tasas de interés ni modificar contratos privados, pero sí puede utilizar herramientas vinculadas a los tributos provinciales para generar incentivos que favorezcan la refinanciación.

“No se trata de fomentar el no pago de las deudas, sino de generar herramientas para acompañar la reducción de la mora”, sostuvo el senador, al advertir que un incremento de los incumplimientos eleva el riesgo del sistema financiero y puede traducirse en mayores costos y restricciones para el acceso al crédito.

También alcanza a quienes están al día

El régimen que busca favorecer la refinanciación con mejora de tasas y de plazos, no está destinado exclusivamente a quienes ya se encuentran en situación de mora. Los beneficios fiscales no distinguen entre deudores que cumplen regularmente con sus obligaciones y aquellos que atraviesan dificultades de pago. De esta manera, también podrán acceder al mecanismo quienes busquen refinanciar sus compromisos para evitar ingresar en una situación irregular.

El objetivo es reducir el nivel de riesgo del sistema financiero y favorecer, a partir de una menor morosidad, una mayor disponibilidad de crédito y mejores condiciones de financiamiento para el conjunto de los mendocinos.