Confirmaron que extraditarán esta semana al empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico

El empresario Federico Fred Machado será extraditado esta semana a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico, lavado de dinero y estafas. Según confirmaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas, la deportación se concretará este miércoles.
Fred Machado tomó relevancia pública por haber financiado la campaña política de José Luis Espert, quien se vio obligado a pedir licencia en Diputados
Fred Machado, detenido desde 2021, es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Texas por presunta participación en una red delictiva transnacional vinculada al tráfico de drogas y maniobras de blanqueo de capitales.
Su detención se produjo en el aeropuerto de Neuquén, luego de que la justicia norteamericana solicitara su extradición. Este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó el pedido y el empresario aeronáutico fue trasladado a Buenos Aires para su entrega a las autoridades de Estados Unidos.
Machado y su relación con José Luis Espert
La figura de Fred Machado cobró relevancia pública por su cercanía con el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert. El empresario habría financiado parte de la campaña presidencial de Espert en 2019, con fondos presuntamente vinculados al narcotráfico, además de facilitarle el uso de aviones y una camioneta durante ese período.
En el marco de la reciente campaña legislativa, se conoció además una transferencia de 200.000 dólares a la cuenta personal de José Luis Espert, bajo el concepto de “asesorías contables”.
A raíz del escándalo, el legislador libertario renunció a su candidatura para las elecciones del 26 de octubre y solicitó una licencia en sus funciones dentro del Congreso, donde presidía la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La licencia se extenderá hasta el 8 de diciembre, un día antes de la finalización de su mandato.