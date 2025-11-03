Confirmaron que extraditarán esta semana al empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico

jose-luis-espert-fred-machado-avion José Luis Espert y Fred Machado.

Machado y su relación con José Luis Espert

La figura de Fred Machado cobró relevancia pública por su cercanía con el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert. El empresario habría financiado parte de la campaña presidencial de Espert en 2019, con fondos presuntamente vinculados al narcotráfico, además de facilitarle el uso de aviones y una camioneta durante ese período.

En el marco de la reciente campaña legislativa, se conoció además una transferencia de 200.000 dólares a la cuenta personal de José Luis Espert, bajo el concepto de “asesorías contables”.

A raíz del escándalo, el legislador libertario renunció a su candidatura para las elecciones del 26 de octubre y solicitó una licencia en sus funciones dentro del Congreso, donde presidía la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La licencia se extenderá hasta el 8 de diciembre, un día antes de la finalización de su mandato.