Cada uno de los políticos fue fiel a sus ideas, y sobre todo, a su forma de exponerlas. Hubo posteos con tinte crítico a sus opositores, pero la mayoría lo hizo apelando a la memoria y al rechazo de la violencia institucional.

Mendocinos en el Congreso de la Nación

A nivel nacional los senadores nacionales aportaron lo suyo. El exgobernador radical Alfredo Cornejo fue confrontativo y apuntó al kirchnerismo al tuitear: "La Unión Cívica Radical es y será siempre una referencia y un faro para los derechos humanos. El pueblo argentino todo, es el destinatario de ese legado. A pesar de que el kirchnerismo se empecine en cambiar la historia. #NuncaMas".

En la vereda de enfrente, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti decidió apelar al homenaje, y recordó a las Madres de Plaza de Mayo y a los desaparecidos en la dictadura que se apoderó del país entre 1976 y 1983. "Este #24deMarzo levantamos las banderas de MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA para acompañar a las Madres y Abuelas de la Plaza, para rendir homenaje a las y los 30.000 compañeros desaparecidos y para gritar bien fuerte ¡#NuncaMás!".

La senadora Mariana Juri, del Frente Cambia Mendoza, se hizo presente en las redes con un banner digital del gobierno de Mendoza. "Sembrar memoria, diciendo la verdad, para cosechar justicia", acompañado de la imagen de una huella digital, cuyas líneas están formadas por los nombres de pila de desaparecidos.

En cuanto a los diputados nacionales, el también exgobernador y exvicepresidente de la Nación Julio Cobos se limitó a compartir publicaciones de la Unión Cívica Radical Nacional y de Mendoza. En tanto el justicialista ex intendente de Maipú Adolfo Bermejo posteó la frase "A 46 años del comienzo de la época más oscura de nuestra historia como Nación, la última dictadura militar. Vivamos este día con memoria y reflexión para valorar la democracia. Hoy más que nunca digamos #NuncaMas".

El diputado Álvaro Martínez (PRO) expresó: "Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Hoy conmemoramos a los desaparecidos durante la última dictadura militar. Memoria, verdad y justicia".

En el ámbito local

La arena política mendocina también estuvo "movida" en cuanto a la actividad en redes sociales. El gobernador Rodolfo Suarez aportó un lacónico "Recordar para que #NuncaMás nuestro país sufra los flagelos de una dictadura", junto al web banner publicado por la UCR local, al igual que hizo Mariana Juri.

En la Legislatura provincial, se expidieron, entre otros, el partido Protectora Fuerza Política, que tiene una banca en el Senado ocupada por Marcelo Romano, apostó a la numerología al tuitear: "#MemoriaVerdadYJusticia. Ni olvido, ni negacionismo. 24 de Marzo -46 años -Son 30 mil".

En forma personal, algunos intendentes se sumaron a la conmemoración. En el caso de Matías Stevanato (PJ), el intendente de Maipú expresó: "#24deMarzo • En el Día de la Memoria reflexionemos sobre lo qué pasó y los hechos ocurridos en aquella época para valorar la importancia de la democracia. Digamos #NuncaMás y sigamos pidiendo verdad y justicia por todas las personas desaparecidas", dijo el jefe comunal justicialista.

El intendente de Capital, el radical Ulpiano Suarez, manifestó en Twitter, junto a una imagen del Municipio: "Decimos #NuncaMás para mantener viva nuestra memoria, fortalecer la democracia y construir el presente como base para un futuro mejor. #Memoria #Verdad #Justicia #DíaDeLaMemoriaVerdadJusticia".

Desde Godoy Cruz, el jefe comunal Tadeo García Zalazar y presidente de la UCR local tuiteó: "Visibilizar y contar que la ex comisaría fue un centro de detención y tortura hace que valoremos aún más la democracia. La defensa de los derechos humanos y la condena al terrorismo de estado no es propiedad de nadie y no debería ser cuestionado".