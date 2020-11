Los empleados nucleados en ATE se convocaron a las 9 en el ingreso del Hospital Central, sobre calle Alem y desde allí marcharon ocupando media calzada hacia la Legislatura, para confluir luego en Casa de Gobierno. Junto a ellos se plegaron también los representantes de los profesionales de la Salud de Ampros.

"Estamos pidiendo el pase a planta a profesionales del régimen 27, la reapertura salarial y los pases planta de interinato que se ha quedado en la parte discursiva del gobernandor, porque no ha habido ningún pasé", aseguró a Nihuil, Daniel Jiménez, Secretario Gremial de Ampros. Ese gremio hará también un acampe para visibilizar este reclamo, pero adelantaron que este miércoles no se afectará la normal atención médica en los hospitales públicos, "sólo se hará un paro de lapiceras, es decir un paro administrativo y por tanto no se expenderán certificados", aclararon.

Por su parte el sindicato docente, el SUTE se plegó a la medida con un caravanazo que salió a las 10 del Parque Central de Ciudad, para ir hasta calle Coronel Plaza, luego por San Martín hasta Peltier y que llegaría también a Casa de Gobierno. "No convocamos a un paro porque para eso necesitamos haberlo votado en un plenario. Por eso haremos el caravanazo", confirmó el secretario general de ese gremio, Sebastián Henríquez.

A esos sindicatos también se sumará frente a Casa de Gobierno el gremio de Judiciales, Fadiunc y Sadop, entre otros.