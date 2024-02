Cobos salió a contestarle a Milei: "Es una muestra de desagradecimiento, así no va a lograr mucho" 

ley omnibus congreso.jpg El tratamiento no llegó a tocar siquiera el octavo artículo de los 384 que eran. Se levantó la sesión antes.

“Mire, no le quiero contar el esfuerzo que hemos hecho todos para abstraernos de esas descalificaciones, pero como le digo, son constantes y todo tiene un límite”, marcó señalando la mencionada lista que las cuentas oficiales del Poder Ejecutivo redactaron durante la noche. En ella, el Ejecutivo “salva” a Lisandro Nieri, Pamela Verasay y Álvaro Martínez, por haber sido una oposición que sí votó como lo pretendía el oficialismo. A Cobos lo puso en la otra vereda.

El conductor del envío en la mañana del Siete, Sergio Robles, le preguntó a Cobos sobre la supuesta inexperiencia que detractores de La Libertad Avanza vienen remarcando en estos dos meses y ejemplificó haciendo referencia a una entrevista dada por el ministro Guillermo Francos en la que parecía no saber -según explicó el conductor- que la Ley volvía derecho a comisiones. Cobos abonó a la teoría de ese desconocimiento de la técnica parlamentaria.

Julio Cobos.jpg Cobos fue uno de los que participó en los dictámenes de minoría; alternativas a la ley.

“Si, claro, es lo que vengo diciendo: hay mucha impericia. Nosotros pensábamos que tal vez querían usar el artículo 79, que, si una ley se aprueba en general, permite que las comisiones traten el articulado en particular. Pero no, porque se votó de otra manera: un pase a comisión en el que hay que volver a dictaminar”, graficó el ex vicepresidente de la Nación.

“Enemigos de una nueva argentina”

“Los precios no bajan por lo que uno diga en las redes, sino por tomar decisiones acertadas en materia económica”, había señalado Cobos la semana pasada, casi ganándose un lugar en lo que terminó siendo la nómina de criticados del Presidente. “Pasen y vean a los enemigos de un país mejor”, tuiteó el mandatario, acompañando con el listado en el que está Julio Cobos, junto con otros radicales como Martín Tetaz y Facundo Manes. Este último ya se había desprendido de la UCR incluso en la votación en general de la ley, el viernes.

A ellos se sumaron, incluso, algunos exaliados de Javier Milei, como las diputadas de Buenos Aires Libre, Carolina Píparo y Lorena Macyszin. La primera fue candidata a gobernadora de Buenos Aires por la coalición libertaria, aunque al Congreso entró por Juntos por el Cambio, con lo cual es su tercera fuerza política en tres años y medio. Macyszin directamente entró en la boleta de LLA, pero luego se unió a este bloque de dos.

Javier Milei en Israel.jpg Milei siguió el tratamiento desde su viaje a Israel.

“El pueblo jamás olvidará”, advirtió Milei en las redes, y en esa bolsa puso a varios radicales, a Innovación Federal, que contiene al peronismo no kirchnerista de provincias como Córdoba y Salta, y puso también a Hacemos Coalición Federal, liderada por Miguel Pichetto. Mendocinos, excluyó a todos menos a Cobos, ya que la lista no contenía al peronismo y el dirigente “salvó” a los otros dos radicales, a Álvaro Martínez de La Unión Mendocina y, lógicamente, a sus tres representantes mendocinos del parlamento.

No fue el único chisporroteo que salpicó a la política de la provincia: cerca de las diez de la noche del martes, el gobernador Alfredo Cornejo firmó un comunicado de la liga de mandatarios de Juntos por el Cambio donde solicitó que “no se los metiera a todos en la misma bolsa” ni se los tratara por igual, argumentando que sus espadas en la Cámara de Diputados habían trabajado para que la ley fuese aprobada.

Además de eso, la sangre también llegó hasta estas tierras porque desde el oficialismo provincial le pegaron a Omar De Marchi. El lujanino es secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete y, según el diputado provincial Enrique Thomas, cometió errores que contribuyeron al fracaso del debate legislativo.

