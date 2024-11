Cobos aseguró que Milei "está especulando" con la aprobación del Presupuesto 2025

el-presidente-javier-mile_1049686.jpeg La gestión de Javier Milei defiende el superávit fiscal y no está dispuesta a ponerlo en riesgo en la discusión del Presupuesto 2025. Télam

Para Cobos el gran riesgo que se corre con esa dilación es caer nuevamente a tener que reconducir el presupuesto actual, que en verdad es el que se aprobó en 2022, ya que desde entonces no se ha aprobado ninguna pauta presupuestaria en el Congreso. Hay que recordar que nunca en la historia reciente se apeló a este mecanismo –de por sí excepcional– dos veces consecutivas.

De ser así, con aquella pauta de gastos que no fue actualizada siguiendo la inflación que se generó en los últimos dos años, el gobierno estará habilitado a actualizar partidas, aunque claro, eso se hace de manera discrecional. De hecho, medios nacionales indican que en este 2024 -en el que tampoco hubo presupuesto aprobado- el Gobierno actualizó partidas por $55,6 billones.

"Me cuesta entender otra posibilidad, porque cómo se explica qué estando en periodo de sesiones ordinarias, dicen 'no lo vamos a tratar', y asumen que en una de esas, si se da el consenso, lo tratan en extraordinarias", insistió.

El ex vicepresidente aseguró que tanto él como su par Pamela Verasay, y otros diputados radicales han participado de las reuniones de comisiones para analizar el Presupuesto 2025 y se han encargado de marcar que no pretenden tocar el superávit fiscal.

Pero que sí les advirtieron que pretenden discutir el destino de algunos impuestos que se crearon para sostener subsidios que la gestión de Javier Milei hizo desaparecer, como es el caso del Impuesto al Combustible, que nació para subsidiar el transporte. Milei sostiene el impuesto, pero aniquiló el subsidio y ese impuesto no se coparticipa a las provincias.

"El gobierno decide 'no vamos a subsidiar más el transporte, no vamos a subsidiar más la energía'. ¿Entonces: qué tiene que pasar con ese impuesto? Derrumbarse, ¿no es cierto? porque si no, no tiene sentido. Eso es lo que le estamos pidiendo, y no quieren, son 3.700 millones de dólares, y la respuesta es que no lo hacen porque afecta el déficit 0, pero bueno, deberían buscar por otro lado, porque si no, todo el esfuerzo lo van a hacer las provincias", explicó.

Cómo sigue la puja por el Presupuesto 2025 en el Congreso

A la hora de evaluar cómo sigue la disputa por el Presupuesto 2025 en el Congreso, Cobos marcó que por un lado hay expectativas de la reunión que Javier Milei mantendrá con algunos gobernadores, puntualmente con los del PRO, y en paralelo "que podamos avanzar con una sesión especial".

Admitió que hay varias conversaciones entre los bloques llamados dialoguistas, más cercanos a la gestión de Milei, para ver si hay consenso y avanza esa última opción.

Otra posibilidad es que el Senado plantee tratarlo sobre tablas.